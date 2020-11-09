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Kahve bayiliği veren firmalar 2020

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Kahve bayiliği veren firmalar haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Kasım 9 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

09 Kasım 2020 Pazartesi 19:32
Kahve bayiliği veren firmalar 2020
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Ülkemizde kahve kültürü her geçen gün artmaktadır. Hemen her ilde bir kahve firmasının bayisini görmekteyiz. Bu firmalar gün geçtikçe genişlemeye devam ediyor. Girişimcilerde kahve bayiliği veren firmalarını araştırıyor.

Hangi kahve firmaları bayilik veriyor?

Kahve bayiliği veren firmaların başında Doubleshoot Coffe, Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi ve Bisquitte firmaları geliyor. Söz konusu firmalara gün geçtikçe genişlemeye devam ediyor.

Doubleshoot Coffe

Doubleshoot Coffe firması ülke çapında oldukça yaygın olmasının yanı sıra 8 farklı ülkede de şubesi olan bir firmadır. İlk şubesi 2017 yılında kurulan şirket, 2018 yılında Sakarya, Antalya ve Alanya’da şubeler açmış ve 2019 yılında bu illere Çanakkale, İskenderun ve Ünye gibi bölgeleri de eklemiştir.

Doubleshoot Coffe bayilik başvurusu nasıl yapılır?

Şirketten bayilik almak için bayilik başvuru formu doldurulmalıdır. Formda bayi olarak kullanılacak yerin özelliklerine yer verilmelidir.

Doubleshott Coffe bayilik şartları nelerdir?

Bayilik başvurusu yapacak kişilerin 18 yaşından büyük ve 110.000 ila 170.000 TL arasında sermayesinin olması gerekmektedir.

Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi Bayilik başvurusu nasıl yapılır?

Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi 2011 yılında kurulan ve 76 ilde şubesi olan büyük bir zincirdir. Şirketin 175’den fazla şubesi vardır. Bu şirkete bayilik başvurusunda bulunmak için direk olarak şirketle iletişime geçilmesi gerekmektedir. Şirketin iletişim bilgileri şu şekildedir;


Firmanın Adresi: Organize Sanayi Bölgesi, 3. Kısım Mah. 30. Cadde, No:6, Döşemealtı 07190 Antalya

Telefon Numarası: +90 444 88 45

Mail Adresi: franchise@osmanlikahvecisi.com

Bayramefendi Osman Kahvecisi bayilik şartları nelerdir?

Şirket bayilik başvurularında 18 yaşından büyük olunmasını, sicilinin temiz olmasını ve finans ve personel yönetimi konusunda tecrübeli olunmasını şart koşmaktadır.

Bisquitte bayiliği nasıl alınır?

Bu şirketten bayilik almak diğer şirketlere göre daha pahalıdır. Lüks ürünlerin satılması yüksek sermaye gerektirmektedir. Şirketten bayilik olmak için yine şirketle iletişime geçmeniz gerekmektedir. Şirketin iletişim bilgileri şu şekildedir;

+90 232 478 66 33

info@bisquitte.com

Bisquitte’nin bayilik için aradığı şartlar nelerdir?

Şirket bayilik başvurusu yapacak olan kişilerde aradığı şartlar bulunmaktadır. Bu şartların başında 18 yaşından büyük olmak, sermayenin yeterli olması, Pazarlama sektöründe tecrübeli olmaktır.



Son Güncelleme: 09.11.2020 19:32
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