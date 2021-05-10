Kahramanmaraş’ta kamyona çarpan otomobil kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza anı saat 14.30 semalarında kayda geçti. Olay yeri Kahramanmaraş-Göksun kara yolunun Fınız kavşağı olarak saptandı. İnceleme sonucunda varılan kanıya göre Ramazan Özdemir (37) kullandığı 06 AV 3244 plakalı arabayı önünde seyreden kamyona vurdu.

Olay anından sonra çok sayıda ambulans ve sağlık çalışanı kurtarmak için geldiler. Muayene ve kurtarma sonrasında araç içindeki Hasan Özdemir (79), eşi Fatma Özdemir (80) ve torunu Tugay Özdemir’in (17) kaza anında yaşamını yitirdikleri öğrenildi. Ağır yaralı olan sürücü Ramazan Özdemir ambulansla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yapılan tüm müdahaleye rağmen Ramazan Özdemir’ de kurtarılamadı.