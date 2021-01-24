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Kafe açmak için ne kadar sermaye gereklidir? Kosgeb desteği ve faizsiz kredi hizmeti

Farklı alanlarda kurslar ve destekler sağlayan Kosgeb, iş yeri açmak isteyen vatandaşlara da cazip teklifler sunmaktadır. Sermayesiz iş yeri açmak isteyen kişiler, Kosgeb fırsatları sayesinde hayaline ulaşabilmektedir. Kafe açmak için verilen destekler nelerdir? Yetersiz sermaye durumunda bazı bankalar sıfır faiz oranıyla kredi imkanı sunmaktadır. Faizsiz kredi fırsatları sunan bankalar merak edilmektedir.

24 Ocak 2021 Pazar 03:21
Kafe açmak için ne kadar sermaye gereklidir? Kosgeb desteği ve faizsiz kredi hizmeti
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Küçük adımlarla da olsa iş hayatına atılmak şarttır. Farklı meslek alanlarında gerekli evraklar tamamlandığı takdirde dükkân açılabilir. Yeterli sermaye önemlidir. Kafe açmak istiyorsanız ancak yeterli sermayeniz yoksa sunulan desteklerden faydalanabilirsiniz.

Kafe açmak için gereken malzemeler nelerdir?

Her bölüm için farklı malzemeler gerekmektedir.

Mutfak için: Dondurucu, soğuk dolabı, fritöz, tost makinesi, sosis makinesi, waffle makinesi, tencere, tava, buz makinesi, mikser, çay ve kahve makinesi, ızgara, ocak, fırın şarttır.

Sunum için: Çatal, kaşık, bıçak, tabak, bardak, french press (bitki çayları ve farklı kahveler için)

Masa için: Peçetelik, masa numarası, sosluk

Genel iç kurulum için: Masa, sandalye, teşhir dolabı, içecek dolabı, kasa masası, dondurma dolabı

Kasa: Yazar kasa, adisyon ve fatura, POS cihazı

Kafe açmak için gerekli belgeler nelerdir?

Gereken belgeler il ya da ilçelerde olan belediyeler, vergi daireleri, esnaf sanatkâr odasından temin edilebilir.

Kafe açmak için sunulan destekler

Kosgeb, birçok vatandaşa destek sağlamaktadır. Yeni dükkân açmak ya da hazırda bulunan kafeyi franchising sistemi üzerinden bayiliğini üzerinize alabilirsiniz. Kosgeb desteklerini alabilmek için belli kodlar bulunmaktadır. Nace kodlarının belirtildiği bir tablo aşağıda bulunmaktadır. Size uygun kodu tercih ederek başvuruda bulunabilirsiniz.

KOSGEB’ den nasıl destek alınır?

  • Sertifikalı girişimcilik kursuna yazılmak gereklidir.
  • Kosgeb e-hizmetler bölümünden kayıt işlemi gerçekleştirilmelidir.
  • Kosgeb girişimcilik eğitim duyurularından hangi şehirden katılmak istiyorsanız tarihleri inceleyin.
  • Ardından 32 saatlik Kosgeb kursuna katılma hakkınız bulunmaktadır. Online olarak uzaktan eğitim formatında sunulan eğitimleri tamamlamak zorundasınız.
  • Kurstan gereken sertifika alınır. Ardından Kosgeb’e açmak istediğiniz işletme ile ilgili bir iş planı hazırlayıp yollamak gerekir.
  • İş planı olumlu dönüt alırsa işletmeniz açılabilir.
  • Gereken bütün malzemeler alındıktan sonra faturalar ve belgeler Kosgeb müdürlüklerine götürülmelidir. Kosgeb 60.000 TL desteği bu faturalar karşılığında sunmaktadır.
  • Son aşamada ise, açılan dükkânın iş planına uygunluğu kontrol edilir. Sonuç olumlu ya da olumsuz olabilir.

Girişimcilik için kredi hizmeti sunan bankalar

Kosgeb kapsamında para alsanız da işi kurarken sermaye ihtiyacı vardır. Sermaye için uygun faiz oranları sunan bankalara başvurulabilir.

Ziraat bankası

  • Girişimciler için destekler sunulmaktadır. Kosgeb ile iş birliği yapmaktadır.
  • İndirimli faiz oranları ile nakit krediler sunulmaktadır.
  • Faizin bir kısmı ya da tamamı Kosgeb tarafından karşılanmaktadır.
  • Bu krediden veri tabanında kaydı bulunan küçük ve orta ölçekli işletmeler faydalanabilir. Başvuruda bulunmak için şubeye gidilmelidir.

TEB Bankası

Tarım, franchise, teknoloji girişimleri alanlarında destekler sunulmaktadır. Kredi Garanti Fonu kapsamında güvencesiz olarak 100.000 TL’ye kadar kredi alınabilmektedir. Her ay eşit taksitlerde ödenen kredi için esnek ödeme imkanları sunulur. 3 ay ile 12 ay süresince geri ödeme yapmak şartı yoktur. Bu aylardan sonra taksitler başlayacak ve 60 aya kadar vade sunulacaktır. Başka bir kredi seçeneği ise:

Teminat mektubu ile kredi seçeneği

TEB bankası işletme için gereken sermayeyi karşılamaktadır. 50.000 TL krediyi 12 aya varan vadeyle sunmaktadır ve teminat istememektedir. Miktar 100.000 TL olduğunda ise banka şahıslardan güvence talep eder.

Garanti Bankası

Sıfır faiz oranı sunulmaktadır. Bu kredi için:

  • Kosgeb veri tabanında kayıtlı olunması gerekir
  • İşletmelerin bilgi ve beyannameleri güncel olmalıdır
  • Kredi çekilecek en fazla limit 50.000 TL’dir
  • Vade fırsatları 60 aya kadardır
  • Kredi için tahsis ücreti talep edilmemektedir
  • Kredinin faiz oranlarını Kosgeb karşılayacaktır
  • Kredi çekildikten itibaren 12 ay geri ödemesizdir. Kalan aylarda üç ayda bir eşit taksitler şeklinde ödenir.


Son Güncelleme: 24.01.2021 03:21
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Anahtar Kelimeler:
KosgebKredi
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