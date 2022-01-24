Kadınlarda emeklilik prim günü nasıl hesaplanır? Emeklilik prim günü hesaplama

Çalışan kadınlar, emeklilik prim gününü hesaplamak için çeşitli yollara başvuruyor. Sigorta prim günü hesaplama şartlara göre değişiklik gösterirken emeklilik gün sayısı 4a, 4b, 4c olarak ayrılıyor. Emekli olmak için ilk olarak yaş sınırı doldurulması gerekmemektedir. Cinsiyet gibi kavramlarda emeklilik için ön planda yer alırken birçok bilinmesi gereken kavramlar bulunmaktadır.

Emekli olabilmek için genel şartlar nelerdir?

Sigorta prim gün sayısı; İş hayatına başlanılan tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yapılan ödemeler önemlidir. Emeklilik için prim gün sayısı hesaplamaları önemli bir noktadır. Sigortalı olduğunuz gün sayısını göstermektedir.

Yaş şartı; Kadın çalışan ve erkek çalışan olarak ayrılık gösteren yaş şartları, belli kurallara bağlıdır. Kişiler çalıştığı süre, sigorta süresi ve yaşlarına göre ayrı olarak değerlendirmeye alınır. Sınır ise doğum tarihinden emeklilik arasında geçen süreye göre belirlenir.

Sigortalılık zamanı; İlk sigorta girişinin yapıldığı gün oldukça önemlidir. Emekli olmak isteyen kişiler sigorta girişinin yapıldığı güne göre hesaplanır.

Emeklilik için belirlenen 3 önemli şart nedir?

Özel ve kamu sektöründe sigortalı çalışmış olmak,

İşverenin SGK aracılığı ile sigorta primlerini ödemesi,

Yasal olarak belirlenen tablodaki yaş, çalışma süresi, sigorta prim gün sayısı

Kadınlarda SGK emekli olma şartı nedir?

Emeklilik şartları cinsiyet belirlerken aynı zamanda prim gün sayısı yani 3600, 4500, 7200 günden ayrı ayrı hesaplanır. 60 yaşını dolduranlar şartları sağladığında emekli olabilir. Hesaplamalar yapılırken 4A, 4B, 4C grupları da önemlidir.

3600 günü dolduran çalışan kadınlar, 08.08.1981 ve öncesi işe başlama tarihlerinde 50 yaş sınırı geçerlidir. 09.09.1999 girişliler ise yaş sınırı olur.

4500 günü dolduran emekliler, 08.09.1999 ve 30.04.2008 kadar 25 yıl olarak 58 yaş sınırı bulunur.

7200 günü dolduran kadın çalışanlar için 01.05.2008’den sonra yapılan girişlerde 5400 gün tamamlandığı zaman 61 yaş olurken 7200 prim gün sayısı ise 58 gün olmaktadır.

4A (SSK) 4B (Bağkur) 4C (Emekli sandığı)

Kadın çalışanlarda 4a kapsamında sigorta prim günü hesaplama tablosu

01.04.1981 ve önceki yıllarda 20 yıl şartı, 5000 prim günü

01.04.1981 -08.09..1981 arası sigortalı olma durumu 5000 gün ve 38 yaş

09.09.1981- 23.05.1984 sigortalı olma durumu 5000 gün 40 yaş

24.05.1984-23.05.1985 tarihlerinde sigortalı olma durumu 5000 gün ve 41 yaş

24.05..1985- 23.05.1986 tarihlerinde sigortalı olma durumu 5075 gün 42 yaş

24.05.1986- 23.05.1987 tarihlerinde sigortalı olma durumu 5150 gün 43 yaş

24.05.1987-23.05.1988 tarihlerinde sigortalı olma durumu 5225 gün 44 yaş

24.05.1988- 23.05.1989 tarihlerinde sigortalı olma durumu 5300 gün 45 yaş

24.05.1989-23.05.1990 tarihlerinde sigortalı olma durumu 5375 gün 46 yaş

24.05.1990-23.05.1991 tarihlerinde sigortalı olma durumu 5450 gün 47 yaş

24.05.1991-23.05.1992 tarihlerinde sigortalı olma durumu 5525 gün 48 yaş

24.05.1992-23.05.1993 tarihlerinde sigortalı olma durumu 5600 gün 49 yaş

24.05.1993-23.05.1994 tarihlerinde sigortalı olma durumu 5675 gün 50 yaş

24.05.1994-23.05.1995 tarihlerinde sigortalı olma durumu 5750 gün 51 yaş

24.05.1995-23.05.1996 tarihlerinde sigortalı olma durumu 5825 gün 52 yaş

24.05.1996-23.05.1997 tarihlerinde sigortalı olma durumu 5900 gün 53 yaş

24.05.1997-23.05.1998 tarihlerinde sigortalı olma durumu 5975 gün 54 yaş

24.05.1998-23.05.1999 tarihlerinde sigortalı olma durumu 5975 gün 55 yaş

24.05.1999-08.09.1999 tarihlerinde sigortalı olma durumu 5975 gün 56 yaş

24.09.1999- 30.04.2008 tarihlerinde sigortalı olma durumu 7000 gün 58 yaş

24.05.2008- 01.01.2035 tarihlerinde sigortalı olma durumu 7200 prim günü 58 yaş

Kadın çalışanlarda 4B kapsamında sigorta prim günü hesaplama

Bağ-kur olarak bilinen 4b kadrosunda yer alan memurların prim gün hesaplama tablosu

01.2036 ile 31.12.2037 tarihlerinde tamamlayanlar 59

01.2038 ile 31.12.2039 tarihlerinde tamamlayanlar 60

01.2040 ile 31.12.2041 tarihlerinde tamamlayanlar 61

01.2042 ile 31.12.2043 tarihlerinde tamamlayanlar 62

01.2044 ile 31.12.2043 tarihlerinde tamamlayanlar 62

01.2044 ile 31.12.2045 tarihlerinde tamamlayanlar 63

01.2046 ile 31.12.2047 tarihlerinde tamamlayanlar 64

Kadın çalışanlarda 4c kapsamında sigorta prim günü hesaplama

Emekli sandığında çalışanlar 4c kapsamında prim gün sayısına göre hesaplanır. Kadın memurlar çalıştıkları kamu kurumlarında yaş sınırı, sigortalılık süresine göre hesaplanır.

08.09.1999 ile kadınlar 20 hizmet süresi tamamlanır emekliliğe hak kazanır. 08.09.1999 yılı itibariyle emekli olmasına 2 seneden az kalmış kadınlar 38’ini doldurduğunda emekli olma başvurusunda bulunabilir.

20 seneyi tamamlayan çalışan kadınlar 7200 prim gün sayısı ile emekli olunabilir.

25 Şubat 2002 tarihi itibariyle önek, 2 yıl ve daha fazla ise 20 sene için 40 yaş olurken 13 yıldan fazla çalışma durumu 58 olmalıdır.

8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihlerinde sigortalı olarak çalışmaya başlandığında zaman yaş sınırı 58 prim gün sayısı 9000 olarak belirlenir.

Aynı tarihte emekli olacak kişiler 5400 yaş 61 olmaktadır.

Emekli sandığı sigortalılık başlangıcı tarihi 1 Mayıs 2008 tarihi olanlar 9000 prim gün dolduğunda emekli olunabilir.

4447 sayılı kanun gereği ile 50 yaş ve üstü 65 yaşını tamamlar.

Yasal olarak belirlenen 1 Mayıs 2008 yılı sonrası emekli sandığı kayıtlı olan kadın memurların yaşı 58 sigorta prim günü 9000. Kademeli olarak emekli şartı;

31 Aralık 2035’e kadar 9000 prim günü bitirenler 58

Ocak 2036 ve 31 Aralık 2037 tarihlerinde 9000’i tamamlayanlar 59

1 Ocak 2038 ve 31 Aralık 2039 yıllarında tamamlayanlar 60

1 Ocak 2040 ve 31 Aralık 2041 yılları için 61

1 Ocak 2042- 31 Aralık 2043 itibariyle 62

1 Ocak 2046-31 Aralık 2047 için 63

1 Ocak 2046- 31 Aralık 2047 için 64

4C emekli hesaplama

5400 günden emeklilik şartlarında 1 Mayıs 2008 sonrasında işe başlayanlar için

Ocak 2036 ve 31 Aralık 2037 yılları arası 62

1 ocak 2038 31 Aralık 2039 için 63

1 ocak 2040- 31 Aralık 2041 64

1 ocak 2042 5400 prim günü 65

Part time çalışan kadınların prim günü

Part Time çalışmak sigortalı çalışanlara göre değişiklik göstermektedir. Sigortanın başladığı tarihten günlük standart çalışma saatinin yarısı kadar çalışılır. Part Time çalışanlar 45 saat çalışırken 6 gün çalışılır.

5400 günden emekli şartları ise 31.12.2035 61 olurken 1 Ocak 2036 ve 31 aralık 2037 tarihleri 62 yaş olurken 1 ocak 2038 ve 31 aralık 2039 tarihleri 63 olur. 1 ocak 2040 31 aralık 2041 olurken 64 yaş belirlenir.

Malulen emeklilikte 1800 gün şart bulunmaktadır. Herhangi bir kadroda çalışan kişiler 1800 prim günü ile çalışma sonrasında 10 yıl hizmet süresinin ardından emekli olabilir. İşgücü eksikliği rapor ile %60 olarak belirlenirken malullük durumu ortaya çıkar.