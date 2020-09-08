Kadın memurlar ne zaman ve nasıl emekliliği hak ederler?

Memurların emeklilik kabiliyeti diğer çalışanlardan farklıdır. Memurların emeklilik koşulları da farklıdır. Kadın memurlar, erkek memurlara göre farklı koşullara sahip olduklarında emekli olabilmektedir. Özellikle kadın memurların emeklilik zamanı ve yöntemi erkek memurlardan farklıdır.

Kadın Memurların Emeklilik Durumu

Devlet memuru olarak çalışanların sosyal güvenlik statüsünde emekli maaşı ödemesi gerektiğinden, emeklilik koşulları diğer çalışanlardan farklıdır. Memurların emeklilik koşulları yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı bakımından farklı olup memurlar arasında da farklılık göstermektedir. Bu nedenle kadın memurların emekli olması erkek memurların emekli olmasından farklıdır.

Aslında tüm memurlar için sosyal güvenlik kapsamının ilk günü, tamamlanma süresi ve dönem sonunda emeklilik yaşı önemlidir. Memurlar için 2002 tarihi özellikle önemlidir. Kadın memurlar için kilometre taşı, 20 yıllık hizmetlerini tamamlamak ve hizmet portföyü gibi kilit noktaları tamamlamak için 14 Haziran 2020'dir. Bu tarihten itibaren kadın memurların emeklilik için gerekli olan 20 yılı geçmeleri ve tamamlamaları gereken yaşa ulaşmaları gerekmektedir.

İşe Giriş Tarih Önem Taşıyor

Bu bakımdan memurların işe başlama tarihi elbette emeklilik haklarının elde edilmesi açısından çok önemlidir. Buna göre 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan memurlar ile 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınların emeklilik yaşı ve emeklilik süreleri birbirinden farklıdır. Buna göre 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren 20 yıl süreyle sigorta primi ödeyen kadın memurlar, yaş şartlarına ve çalışmaya devam edip etmediklerine bakılmaksızın istedikleri zaman emekli olabilir ve emekli maaşı almaya hak kazanır. Ancak, bu koşulları sağlayamayanlar, gerekli prim süresi ve yaşını doldurduktan sonra emekli aylığı almaya hak kazanacaklar.

2002 yılı bazında 20 yıl prim ödeyen kadın memurlar, belirli bir yaşı doldurarak emekliliğe hak kazanabilirler. Öneğin, 14 Haziran 2002'den itibaren, kadın memurların kalan 20 yılı 2 yıl veya daha az ise, ödenecek sigorta primleri 20, tamamlama yaşı 40'tır.

2008 Sonrası İşe Giriş Farklılık Taşıyor

1 Mayıs 2008'den bu yana kadın memurların emeklilik koşulları değişti. Bu noktada önemli olan sigortanın başlangıç ​​tarihi değil, 9.000 günlük prim ödeme tarihinin dolmuş olmasıdır. Öneğin, 1 Mayıs 2008 ile Aralık 2035 arasında başlayan (ve çalışmaya başlayacak) kişiler, 9.000 günlük prim geliri tamamlamaları halinde, en erken 58 yaşında emeklilik hakkı alabilirler.

Kadın memurların bir başka noktası da yaş sınırlaması nedeniyle emekli olma hakkına sahip olmalarıdır. 1999 yılında, 50 yaş ve üstü kadın memurlar gönüllü olarak emekli olabilirken, 61 yaşına veya 65 yaşına ulaşırlarsa, fiilen 10 yıl emekli olacaklar. 30 Nisan 2008 tarihinden önce kadın memurlar 61 yaşında emekli olup kalan 50 yıl ve kalan 15 yıl için 15 yıl sigorta primi ödeyebilirler. Bu tarihlerden sonra işe başlayanlar için 2008-2035 yılları arasında 5400 gün prim ödeyenler 61 yaşında emekli olurken, 2036'dan sonra çalışmaya başlayanlara 62, 63 ve 64 yaşında olanlara artmakta olan yıl sayısındaki artışa bağlı olarak emekliğe kavuşacaklardır.