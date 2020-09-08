İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Kadın memurlar ne zaman ve nasıl emekliliği hak ederler?

Memur kadınların nasıl emekli olacaklar? Kaç gün prim ödemesi gerekmektedir? İşe giriş tarihi önem taşımakta mıdır? Sigorta primi ödemekte olan kadın memurlar kaç yılını doldurduktan sonra emekli olacaktır? Kadın memurların merak ettiği soruları haberimizde en ince ayrıntılarına kadar inceledik.

08 Eylül 2020 Salı 12:02
Kadın memurlar ne zaman ve nasıl emekliliği hak ederler?
Takip Et:

Memurların emeklilik kabiliyeti diğer çalışanlardan farklıdır. Memurların emeklilik koşulları da farklıdır. Kadın memurlar, erkek memurlara göre farklı koşullara sahip olduklarında emekli olabilmektedir. Özellikle kadın memurların emeklilik zamanı ve yöntemi erkek memurlardan farklıdır.

Kadın Memurların Emeklilik Durumu

Devlet memuru olarak çalışanların sosyal güvenlik statüsünde emekli maaşı ödemesi gerektiğinden, emeklilik koşulları diğer çalışanlardan farklıdır. Memurların emeklilik koşulları yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı bakımından farklı olup memurlar arasında da farklılık göstermektedir. Bu nedenle kadın memurların emekli olması erkek memurların emekli olmasından farklıdır.

Aslında tüm memurlar için sosyal güvenlik kapsamının ilk günü, tamamlanma süresi ve dönem sonunda emeklilik yaşı önemlidir. Memurlar için 2002 tarihi özellikle önemlidir. Kadın memurlar için kilometre taşı, 20 yıllık hizmetlerini tamamlamak ve hizmet portföyü gibi kilit noktaları tamamlamak için 14 Haziran 2020'dir. Bu tarihten itibaren kadın memurların emeklilik için gerekli olan 20 yılı geçmeleri ve tamamlamaları gereken yaşa ulaşmaları gerekmektedir.

İşe Giriş Tarih Önem Taşıyor


Bu bakımdan memurların işe başlama tarihi elbette emeklilik haklarının elde edilmesi açısından çok önemlidir. Buna göre 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan memurlar ile 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınların emeklilik yaşı ve emeklilik süreleri birbirinden farklıdır. Buna göre 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren 20 yıl süreyle sigorta primi ödeyen kadın memurlar, yaş şartlarına ve çalışmaya devam edip etmediklerine bakılmaksızın istedikleri zaman emekli olabilir ve emekli maaşı almaya hak kazanır. Ancak, bu koşulları sağlayamayanlar, gerekli prim süresi ve yaşını doldurduktan sonra emekli aylığı almaya hak kazanacaklar.

2002 yılı bazında 20 yıl prim ödeyen kadın memurlar, belirli bir yaşı doldurarak emekliliğe hak kazanabilirler. Öneğin, 14 Haziran 2002'den itibaren, kadın memurların kalan 20 yılı 2 yıl veya daha az ise, ödenecek sigorta primleri 20, tamamlama yaşı 40'tır.

2008 Sonrası İşe Giriş Farklılık Taşıyor

1 Mayıs 2008'den bu yana kadın memurların emeklilik koşulları değişti. Bu noktada önemli olan sigortanın başlangıç ​​tarihi değil, 9.000 günlük prim ödeme tarihinin dolmuş olmasıdır. Öneğin, 1 Mayıs 2008 ile Aralık 2035 arasında başlayan (ve çalışmaya başlayacak) kişiler, 9.000 günlük prim geliri tamamlamaları halinde, en erken 58 yaşında emeklilik hakkı alabilirler.

Kadın memurların bir başka noktası da yaş sınırlaması nedeniyle emekli olma hakkına sahip olmalarıdır. 1999 yılında, 50 yaş ve üstü kadın memurlar gönüllü olarak emekli olabilirken, 61 yaşına veya 65 yaşına ulaşırlarsa, fiilen 10 yıl emekli olacaklar. 30 Nisan 2008 tarihinden önce kadın memurlar 61 yaşında emekli olup kalan 50 yıl ve kalan 15 yıl için 15 yıl sigorta primi ödeyebilirler. Bu tarihlerden sonra işe başlayanlar için 2008-2035 yılları arasında 5400 gün prim ödeyenler 61 yaşında emekli olurken, 2036'dan sonra çalışmaya başlayanlara 62, 63 ve 64 yaşında olanlara artmakta olan yıl sayısındaki artışa bağlı olarak emekliğe kavuşacaklardır.



Son Güncelleme: 08.09.2020 12:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kadı MemurEmeklilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme

Popüler Haberler

Kadın memurlar ne zaman ve nasıl emekliliği hak ederler?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın kaç yaşında?
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2020
Çukur Seren karakteri kimdir? İrem Sak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sermayeniz olmadan para kazandıracak işler?
SGK rapor parası hesaba ne zaman yatar? Rapor parası nereden çekilir?
Egemen Babil dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Ozan Güven yok mu, neden veda etti?
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2020 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi
SGK veya Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşlar Ziraat Bankası’na emeklilik kredisi çekerek emekli olabilecek!
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru şartları neler? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru için gerekli şartlar
Öğretmenler için uygun faizli kredi veren bankalar hangileridir? Öğretmen için kredi kampanyaları
Pelin Portakal Twitter’da ne paylaştı? paylaşımında ne var, neden gündem oldu?
Netflix'de yayınlanan ve izlemeniz gereken popüler 5 dizi
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi devam edecek mi, dizi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Ramo dizisi Adana Taşkapı Mahallesi nerededir? Adana Taşkapı mahallesi gerçekte var mı?
SGK cenaze yardımı nasıl alınır? 2020 SGK ölüm yardım başvurularında gereken evraklar
Hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyenler hangi hayvan beslemeli, hangisi daha karlı?
Sicili bozuk olanlara anında kredi veren bankalar ve şartları
İş güvenliği devlet desteklerinden yararlanma şartları nelerdir? 2020
Nissan Micra teknik özellikleri nelerdir? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Eylül 2020 faiz oranları ve şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.