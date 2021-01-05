Kadın girişimcilere verilen devlet destekleri ve teşvikleri

Sosyal devlet anlayışı ile yönetilen ülkelerde girişimciler sayısı her zaman yüksektir. Özellikle kadın girişimcilerinin sayılarının yüksek olduğu sosyal devletlerde kadınların toplumda güçlü olmaları için destekler ve hibeler verilmektedir. Ülkemizde sosyal devlet anlayışı ile yönetilerek kadın girişimcilere destekler ve hibeler vermektedir.

Kadın girişimci olmak isteyen pek çok kişi ise devlet tarafından sağlanan destek ve hibeleri merak etmektedir.

Kadın girişimcilere 10 bin TL hibe

Kadın girişimcilere en fazla destek ve hibe veren kurum olan KOSGEB, kadın girişimcilerin teşviklerine ek olarak 10 bin TL ek hibe desteği sunmaktadır. Kendi bünyesinde olan kadın girişimcilerin faydalanabildiği bu 10 bin TL hibe destekleri için başvuru yapılması gerekmektedir.

Kadın Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

İş yeri açarak istihdam edilmek isteyen kadınlara sağlanan bir diğer destek ise kadın girişimciliği geliştirme destek programları aracılığı ile verilmektedir. 60 bin TL üst limitli verilen destek kredilerine ek olarak iş yerini büyütmek isteyen kadın girişimcilere ek 370 bin TL’ye kadar ileri girişimcilik desteği sağlanmaktadır.

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı başvuruları

Kuruluş Desteği Teşviki

KOSGEB merkezli olan girişimciliği geliştirme destek programı başvuruları online veya direkt olarak KOSGEB’e gidilerek yapılabilir. Kuruluş yılı ve yapılan işe göre kredi oranları değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda şart olarak talep edilen kredi sayesinde alınan makine ve ekipmanların 2 yıl boyunca aktif olarak kullanılması gerekmektedir.

Kuruluş desteği teşviki hibe veya destek olarak görülmez. Bu teşvik tipi sermaye olarak bilinmektedir. Özellikle kadın girişimcilere verilen kuruluş desteği teşvikleri 10 bin TL’ye kadar hibe desteği olarak sağlanmaktadır.

Kadın girişimcilere verilen bakanlık destekleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bakanlık destekleri 15 bin TL’ye kadar krediler ile girişimcilere aktarılmaktadır. 8 yıllık vade seçeneği ile sunulan bakanlık desteği faizsizdir.

Türkiye Grameen Mikrofinans Destekleri

Avrupa Merkez Bankası ve IMF destekli olan bu programlarda ilk defa iş kurmak isteyen ve sermayesi olmayan kadınlara sunulan bir destektir. 5 kişilik bir ekip kurulması gereken bu desteklerde 3 günlük eğitimler sonrasında hibe destekleri ve krediler verilir.

Kadın Emeklerini Değerlendirme Vakfı(KEDV) destekleri

Özellikle dar gelirli kadınların girişimciliğe kazandırılması için verilen teşviklerdir. KEDV’ye sunulan projeler kabul gördüğü takdirde tüm alanlarda hibe ve kredi desteği sağlanarak kadınların üretim ve hizmet sektörüne girişleri sağlanır.

Tüm bu kurumlara ek olarak bazı sivil toplum örgütleri, büyükelçilikler ve pek çok kurum kadın girişimcilere hibe ve destek kredisi sunmaktadır.