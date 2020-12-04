Kadın girişimcilere destek sağlayan kurum ve kuruluşlar hangileridir?

Son zamanlarda kadın girişimci sayısı hatırı sayılır bir düzeye ulaştı. Ülkenin sunduğu kurslar ve farklı sektörlerde uzmanlaşan kadın girişimciler ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır. Yerleşik şirketler aracılığıyla işsizliğin azaltılmasına yardımcı olan kadın girişimciler, çeşitli alanlarda başarılarını kanıtlamaktadırlar.

Geçmişte bugüne kıyasla uygulanan aktif ayrımcı politikalar sonucunda kadınların işe alımı ve işgücüne katkıları artmaya devam ediyor. Girişimci olduğunu söyleyen kadınlar ekonomik güvenlik aşamasından itibaren sert önlemler alıyorlar, aldıkları eğitim ve maddi destekle ekonomimizde söz sahibi oluyorlar.

Kadın Girişimcilere Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar 2021

Geçtiğimiz 5 yılda KOSGEB kadın girişimcilere sadece 1 milyar Türk lirası devlet desteği sağlarken, ev hanımları 2020'de kendi işlerini kurmak için hibe almayı umuyor. KOSGEB ve mikro krediyle hayallerine ulaşma fırsatı bulmaktadırlar. Ayrıca bazı vakıflar, kadın girişimcilerin kendi işlerini kurabilmeleri için faizsiz kredi veya geri ödemesiz hibe şeklinde destek sağlamaktadır. Tüm bunlara ek olarak, birçok banka, mevcut işletmeleri geliştirmek veya kendi işini sıfırdan kurmak için uzun vadeli düşük faizli ticari krediler de sağlamaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Girişimcilere Kredi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadın girişimcilerin kendi işlerinin patronu olmalarını sağlamak için faizsiz uzun vadeli krediler sağlıyor. Yapılan yardımın 15.000 TL'si 8 yıl süreyle geri ödenecektir.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı

Kendi işini kurmak isteyen kadın girişimcilerin bazıları kredi alamamaktadır bu durumda ise Türkiye Grameen mikrofinans programına finansal hizmet vererek devreye girmektedir. Tek şart 5 kişilik bir ekip oluşturmak ve 3 günlük bir eğitime katılmak.

KOSGEB Kadın Girişimci

KOBİ Geliştirme Bürosu 1990 yılında kurulmuştur. 3624 sayılı Kanun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı girişimcileri ve KOBİ'leri destekleyen bir kuruluştur. Girişimci kalkınma destek programı kapsamında kadınlara özel bir destek oranı uygulanmaktadır. Diğer bir deyişle, KOSEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında mevcut destek miktarı için ek 5.000 lira sağlamaktadır. Ayrıca geleneksel girişimcilik kapsamında bankaların kadın girişimcilere sağladığı kredi desteği 60.000 TL'ye kadar, KOSGEB tarafından karşılanan 10 puanlık faiz ise 80.000 TL'dir. Kurum ayrıca, mevcut destek oranı veya nitelikli istihdam destek programında (destek programının altı bölümünden biri) istihdam edilen kadın sayısına %20 ek destek sağlamaktadır.

Kadın Girişimci Desteği KGF

Kredi Garanti Fonu (KGF), KOBİ'lere ve KOBİ dışı şirketlere kredi erişimi sağlayan bir kurumdur. Kadın girişimciyseniz ve iş felsefesi temelinde çalışıyorsanız, bu size kullanacağınız krediyi garanti edecektir.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu

Türkiye Ticaret Odası ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Konseyi yerel bir kuruluştur. Kadın girişimcileri eğitir ve onların girişimci fikirlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Kadın Girişimciler Deneği

Kadınların girişimcilik yoluyla yükseltmeyi amaçlayan, kâr amacı gütmeyen Türkiye Kadın Girişimciler Deneği (KAGİDER). Kadın girişimcilerin yeteneklerini artırmak için eğitim, tavsiye ve mentorluk desteği sağlamaktadır. 2007 yılından bu yana "Türkiye’nin Kadın Girişimcileri Yarışması" düzenleniyor. Yarışmanın amacı, ülkemizde kadın girişimcilerin oranını gelişmiş ülkelerdeki kadın girişimcilere göre artırmaktır.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Kadın Emeğinin Değerlendirme Vakfı (KEDV); düşük gelirli kadınların yaşam kalitelerini ve ekonomik koşullarını iyileştirmelerine ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Eğitim, kredi, danışmanlık ve piyasa desteği sağlar.