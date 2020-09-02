Kadın çiftçilere verilebilecek destek kredileri ve hibeleri nelerdir? 2020 Kadın çiftçi destek projeleri

Çiftçilik yapmak isteyen kadınlara yapılan yardımlar ve hibeler merak edilmeye devam ediyor. Yapılan yardımlar arasında hibe destekleri, düşük faizli krediler, teşvikler devam ediyor. Yapılan bu destekler konusunda ise başvuru şartları ve aranan kriterler merak ediliyor.

KOSGEB kadın çiftçi destek kredisi detayları

Çiftçilik alanına giriş yaparak üretim ekonomisinde yerini almak isteyen kadınlara verilen kredilerden ilki KOSGEB tarafından verilen kredidir. Erkeklerin başvurularından ziyade kadınların yaptığı başvurular çok daha hızlı sonuçlanmaktadır. Kadınların hayvancılığa giriş yapması desteklenmese de çiftçilik alanında ürün yetiştirme, üretim aşaması, paketleme, satış, makine ve diğer gerekli ekipmanlar için %70 civarında destek sağlanmaktadır.

Genç çiftçi projesi

Genç çiftçi projesi kapsamında 30.000 TL gibi düşük bir miktar kredi verilse de bu sadece hibedir. Seracılık, mantar üretim, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, ipek böceği üretimi konularında verilebilmektedir.

Genç Çiftçi Projesi için aranan şartlar nelerdir?

Kadın çiftçinin okuma ve yazma bilmesi,

En az 1 yıldır bu sektörde faaliyet göstermesi,

Proje kapsamında verilecek olan kursa katılma konusunda bir engelin bulunmaması,

ÇKS kaydı olması,

Kadın çiftçinin Ziraat Kooperatifi veya oda üyeliğinin bulunması,

18 yaşını aşmış olması,

41 yaşını doldurmamış olması,

Sermaye bakımyatırı%25’lik bir oranda yatırım imkânı bulunması,

Başvuru yaptığı il sınırları içerisindeki kırsal alanda yaşıyor olması ve tarım faaliyetlerini de söz konusu olan bu kırsal alanda yürütüyor olması.

Tarım ve Orman Bakanlığı desteği

Tarımsal gösterim projesi

Tarım ve Orman bakanlığı tarafından verilen bu destekler GAP, KOP, DOKAP projeleri kapsamında kadınlara hibe verilmektedir. Yapılacak başvurular direkt Tarım ve Orman Bakanlığına yapılması gerekir. Öte yandan desteklenecek kadınlar ahır yapımı konusunda %50 destek sağlayabilecek.

2000 yılından beri uygulanmakta olan bu proje kapsamında kadınların çiftçilik alanlarında hibe alabilmektedir. Kalkınma Bakanlığı da bu projeyi uzun yıllardır desteklemektedir. Tarımsal gösterim projesinin özellikleri ise,

Kadın girişimcilerin tarım sektör üzerindeki gücünü arttırma programı,

Kadın çiftçilerin yeniliklere ve teknolojik gelişmelerle tanışma programı,

Kadın çiftçilere solucan gübresi üretme projesi,

“Balıkçılıkta Hanım Eli” projesi,

İpek böcekçiliği projesi.

Projenin uygulandığı iller ise,