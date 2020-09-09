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İzmir’de Sodexo Ticket'ı nakite çeviren yerler?

İzmir'de sodexo ile çalışan mağazalar nerelerdir? Mevcut biletlerinizi nakde çevirecek yerler neresidir? İzmir'de ticket alan yerler nerelerdir? Bu aralar çokça sorulmakta olan bu sorular İzmir halkını arayışlara sokmaktadır. Haberimizde tüm bu soruların yanıtını vermiş bulunmaktayız.

09 Eylül 2020 Çarşamba 15:08
İzmir’de Sodexo Ticket'ı nakite çeviren yerler?
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Ticket Nasıl Çekilir?

Sodexo, bilet ve kuponlar bazı işyerleri tarafından çalışanlara verilen yemek kartlarıdır. Yemek haricinde başka şeyler satın almak için bu kartı kullanın ve bazı yerlerde bunu nakite dönüştürebilirsiniz. Bu yazımızda, İzmir sakinleri için Sodexo biletlerini nakde çevirebilen, İzmir'de Sodexo'yu yok edebilen marketlerde ve AVM restoranlarında geçerli alışveriş çeklerinin nasıl nakde çevrilebileceğini inceledik. 2020 bilet piyasasını ve Sodexo'nun İzmir'de yıkıldığı yerin adresini geçin. Araştırdık. Sodexo kartına ek olarak, Multinet'i yok eden bankalar da var.

Ticket Sodexo Nakite Çevirme

Biletleri nakite çevirmek isteyen kişilerin biletleri ve kuponları %15 komisyon nakline çevrilecektir ancak bu işlemler yasak olduğu için aracı kurumlar genellikle bu işlemleri kendi ellerinde bilet alarak gerçekleştirmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir ve ülkemizin çeşitli illerinde yaşayan ve acil nakit ihtiyacı Biletimi elimde kullanabileceğini söyleyenler için, bilet kullanım bildirimi size yardımcı olabilir. İletişim bilgileri aracılığıyla aracılardan bilgi alarak bilet kartlarını paraya çevirerek acil nakit ihtiyacını bu şekilde karşılamaya devam eder. Olanlar, biletlerini ve sodexolarını yemek çeki olarak nakite çevirme çalışmalarını sürdürüyorlar.

Ticket Nakit İlanları

Aracı ile iletişime geçerek reklamlarına ve iletişim bilgilerine ulaşabilir, sosyal medya ve intenet sitelerinde%15 komisyonla biletleri nakite çevirebilir, kart ve yemek kuponlarınızı komisyon tahsil etmek için nakde çevirebilirsiniz. Faturalı bankalara kredi gibi acil paraya ihtiyacı olan kişilerden komisyon toplanmakta ve bu kişilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bu kişiler tarafından verilen reklamlar çeşitli yerlerde görünmeye devam etmektedir. Bu kurum ve şahıslar, yemek çeklerinin nakde çevrilmesi için komisyon oranları karşılığında reklam kabul etmeye devam edecekler ancak%5, %10 ve%20 gibi yüksek komisyon oranları alacaklar, ancak bilet kartlarını nakde dönüştürmek için bu komisyonları kabul etmeye devam ediyorlar.

İzmir’de Sodexo Kıran Yerler

Son yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da özel işyerleri ve büyük kuruluşlar çalışanları için yemek kartı dolduracak ve kartın imzalandığı yerde düzenli olarak yemek yeme imkânı sağlayacaktır. Bu durumda işyeri çalışanlar için de faydalıdır. SODEXO, yiyeceklerle dolu lider karttır. Bu kartı kullanarak birçok işyeri, farklı yerlerde yemek yiyen çalışanların oranını artırmak için hizmet alanındaki gıda sektöründeki firmalarla anlaşmaya varmıştır. Ayrıca birçok çalışanımız şirket tarafından sağlanan bu karttaki tutarı tahsil edip gelecek aya aktarmayı, karttaki tutarı artırmayı ve paraya çevirme yöntemini kullanmayı düşünüyor. Bu durum büyük şehirlerde daha yaygındır. Öneğin İzmir'deki Sodexo bilet satıcıları 2020'de biraz artacak ve birçok vatandaşımız belli bir komisyon bileti kırarak nakit para kazanacak.

Sodexo Nasıl Çekilir?

Ülkemizin illerinde, çoğu büyük şehirdeki veya büyük şehirlerdeki, bölgelerdeki veya özel işyerlerindeki şirketler, çalışanlarını her ay talep ettikleri için yiyecek, market vb. İçin ödeme yapmaya daha elverişlidir. Kart depozitosu 350-450-750 Türk Lirası. Kartlar veya yemek kuponları sağlarlar. Bu yöntem sayesinde sık sık İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Eskişehir, Trabzon, Kayseri, Gaziantep, Kocaeli'de bulunmaktayız. Lee gibi bir şehirde, bazı iş yerleri, kafeler ve marketler üzerinde anlaşılan Sodexka'yı ve belirli bir miktar komisyonu yok edebilir. Ve size ihtiyacınız olan parayı sağlayın.

İzmir’de Sodexo ile Çalışan Marketler ve Kartı Nakde Çeviren Kurumlar

İstanbul’un aksine sodexo kartını en çok kullanan şehirlerden bir tanesi de İzmir olmaktadır. Sebebi ise nüfus yoğunluğunun en fazla olan illerden bir tanesi olması diyebiliriz. Bölgeye yatırımın daha fazla olmasından dolayı çalışan kişi sayısı da buna nazaran fazla olmaktadır. Bu kartı kullanan kişiler kartlarını bazen yemek, bazen içki bazen de market alışverişi için kullansa da vatandaşlarımız bu fırsattan yararlanarak kartlarındaki limiti nakite çevirmenin yollarını arıyor. Ayrıca çok meşgul. İzmir'de Sodexo bilet kartlarını yok eden birçok firma var. Hemen hemen her bölgedeki firmalar bu kart ile vatandaşlara hizmet verse de nakit ihtiyacınızı da karşılayabilirler.

Bu firmaların bulunduğu bölgelerin listesi aşağıdaki gibidir:

 

 

URLA

ÇİĞLİ

TORBALI

BUCA

TEKERLEK

BERGAMA

SEFERHİSAR

ALİAĞA

ÖDEMİŞ

BAYINDIR

NARLIDERE

BALÇOVA

MİTHATPAŞA


BAYRAKLI

MENDERES

BORNOVA

MENEMEN

ÇEŞME

KİRAZ

DİKİLİ

KEMALPAŞA

GAZİEMİR

KARABURUN

KARABAĞLAR

GÜZELBAHÇE

KARŞIYAKA

FOÇA

KINIK

KONAK

  

Ticket Bozdurma İlanları İZMİR

Ayrıca İzmir / Çankaya tarafında bulunan 3-4 büfe bu biletleri kırar ve ihtiyacınız olan parayı size sağlar. Ayrıca İzmir / Karşıyaka'daki birçok şirket, Sodexo biletlerinizi imha edecek ve size nakit kart verecek olan%25'lik bir komisyon alıyor.

Sodexo Kartın Avantajları Nelerdir?

Son zamanlarda, büyük şehirlerdeki ve bölgelerdeki işyerleri, çalışanlara standart öğle yemekleri sağlamak yerine çalışanlara motivasyon desteği sağlamak için Sodexo ve benzeri kartlar sağladı. Şirketin Sodexo kartlarını kullanan çalışanlar için avantajları aşağıdaki gibidir.

  • Vergi teşvikleri
  • Kolay çevrimiçi işlemler
  • İdari ve muhasebe kolaylığı
  • Yüksek çalışan bağlılığı

Sodexo Kartın Vergi Avantajı

İşyerinde çalışanlara sodexo bileti verdiklerinde her ay belli bir miktar para yatırırlar.Bu kart ile çalışanlar sözleşmede belirtilen yerde yemek, içmek veya market yapmak için sözleşmede belirtilen yere gidebilirler. Alışveriş yapmak. Ayrıca tüm bu hizmetlerden yararlanırken, vergi teşviklerinden de yararlanabileceksiniz.

2020 Yılında Ticket Kartlarda Online İşlem Kolaylığı

2020 yılında işbirliği yaptığınız firmanın sağladığı tercihli bilet kartı sayesinde birçok yerden hizmet alabilir, ayrıca online işlemlerin rahatlığını yaşayabilirsiniz. Sodexo'nun sunduğu ticaret merkezi aracılığıyla haftanın 7 günü 24 saat işlem yapabilirsiniz. Ve ihtiyacınız olan tüm desteği alın.

İdari ve Muhasebesel Kolaylık Avantajları

Şirket, çalışanlarına sodexo bileti kullanma fırsatı sağladığında, aynı zamanda çalışanlar ve işletme sahipleri için çok uygun bir fırsat sağlar. Bu fırsatlardan biri, yönetim ve muhasebe kolaylığı avantajıdır. Bu avantaj sayesinde almış olduğunuz hizmetlerden keyif alabileceksiniz.

Yüksek Çalışan Bağlılığı

Şirketler bu kartı çalışanları motive etmek için aracı bir araç olarak görseler de, işgücü karşılığında ödedikleri ücret ve sigorta primleri ve sağladıkları biletler sayesinde, çalışanların işyeri ile yüksek derecede temas kurmasına da olanak sağlar. Daha düzenli ve daha coşkulu çalışın. Bu durumda kartın çalışanlar ve işyerleri açısından büyük avantajları vardır. İzmir ilinde yaşıyorsanız ve çalıştığınız şirket için Sodexo kartınız varsa, yukarıdaki lokasyonlardan nakit paraya çevirebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 09.09.2020 15:08
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IzmirTicketSodexo
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