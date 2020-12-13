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İzmir’de depremden etkilenen esnaflar için faizsiz ve ilk bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi

Geçtiğimiz aylarda İzmir, 6.6 şiddetinde sarsılmış ve günlerce enkaz altından depremzedeler kurtarılmaya çalışılmıştı. Evlerine ve iş yerlerini kaybeden depremzedeler için umutlu açıklamalar geldi.

13 Aralık 2020 Pazar 17:12
İzmir’de depremden etkilenen esnaflar için faizsiz ve ilk bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi
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İzmir depreminde hasar yaşayan insanlar için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, depremzedelere faizsiz kredi vereceğini müjdeledi. Dağ, ilk bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı sunacaklarını açıkladı.

Dağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla görüşme halinde olduğunu ve esnaflara yönelik kredi vereceklerini sözlerine ekledi. Dağ,  böylece, depremzedelerin zararlarını hızlıca kapatabileceklerini belirtti.

Dağ, Depremde zarar gördüğünü belirtecek bir belge ile KOSGEB Veri Tabanına kaydı bulunan her vatandaşın kredi için başvuru yapılabileceğini açıkladı. Kredilerin faizleri ise esnafa yansıtılmadan KOSGEB tarafından karşılanacak.

ilk bir yıl geri ödemesiz olan kredinin ödeme dönemi 24 ay boyunca 3’er aylık periyotlarda gerçekleşecek. Dağ, “En kısa süre içerisinde Acil Destek Kredisi sisteme geçecek ve depremzedelerimiz krediden yararlanabilecek” dedi.

 

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 17:12
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Anahtar Kelimeler:
DepremIzmirAK PartiHamza DağKrediFaiz
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