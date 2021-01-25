İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?

Kosgeb, iş yeri açacak olan kişilere destek sağlamaktadır. 2021 yılının ilk ayından itibaren Kosgeb destekleri için başvurular açılmıştır. Destekler, iş yerlerini büyütmek isteyen esnaflar için de verilmektedir. Yurt dışında iş yeri açma isteği olan kişiler de desteklenmektedir.

Yeni iş yeri için Kosgeb desteği

Kosgeb desteği, yeni iş yeri, dükkân değiştirmek, dükkânı merkeze taşımak, AVM’ de iş yeri sahibi olmak, yeni bayilik vermek, bayilik sistemine geçmek, ortak ile büyük bir işe adım atmak gibi durumlarda sağlanmaktadır. Kosgeb’in temel kuruluş amaçlarından biri işletme büyütme hayalinde olan kişilere destek sunmaktır. İş yeri kurmak ve iş yerini geliştirmek isteyen kişilere gerekli şartları sağlamaları durumunda faizsiz kredi seçeneği sunulmaktadır.

Kosgeb işyeri büyütme kredisi

Kosgeb ve İş-kur iş birliği ile düzenlenmiş olan Girişimcilik Proje Destek Programı kapsamında, iş kurmak isteyen kişilere 50.000 TL hibe verilecektir. İş yeri kurulduktan sonra 1 yıl içinde iş yeri büyütme kredisine başvuru yapılabilir. Faizsiz 100.000 TL kredi kullanılabilir.

Kosgeb işyeri büyütme desteğinden nasıl yararlanılabilir?

2021 yılında geleneksel girişimcilere 60.000 TL, ileri girişimcilere ise 370.000 TL’ ye kadar hibe verilmektedir.

İşyeri büyütme kredisi 100.000 TL faizsiz geri ödemelidir. Bu kredi, 2 yıl sonra geri ödemeli ve 8 eşit taksitle 3 ayda bir geri ödenmektedir.

Devlet tarafından sunulan destekten faydalanmak için, kurul tarafından onay almanız gerekmektedir.