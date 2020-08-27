İsviçre asgari ücret tutarı ne kadar? 2020

Asgari ücret tartışmaları günden güne devam ediyor. Vatandaşlar yurt dışındaki ülkelerde uygulanan asgari ücret tutarıyla ülkemizdeki asgari ücret tutarlarını karşılaştırıyor. Yaşam standartlarına göre en merak edilen ülkelerden biri de İsviçre oldu.

İsviçre asgari ücret tutarı ne kadar?

İsviçre resmi para birimi Frank’dır. 1 Frank 1.03 dolara, 1 euro ise 1.13 Frank’a denk gelmektedir. Dolar ve euroya karşı değerli olan Frank birimine göre İsviçreli kişilerin asgari ücreti hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak genel olarak zengin bir ülke konumunda olan İsviçre’de vatandaşların ortalama geliri 4.800 Frank’dır. 4.800 Frank 33.000 TL’ye denk gelmektedir. Ancak para birimi karşılaştırması yaparken sosyal hayatta yapılan harcamalarında dikkate alınması gerekir.

İsviçre emek verme şartları

İsviçre fiyatlar

İsviçre’de insanlar haftada 42 saat çalışmaktadır. Emek verme saatleriyle ilgili devletin bir yaptırımı yoktur. İşverenin inisiyatifinde olan bu durum hemen her iş yerinde aynıdır. Bir kişi haftalık en fazla 50 saat çalışmaktadır. Bu kişiler ise genelde hastane, restoran, otel gibi iş yerlerinde çalışmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre İsviçre’de kira ve market alışverişinde yapılan harcama tutarı belirlenmiştir. Buna göre şehir merkezinde 1 yatak odası olan standart evlerin kirası 1.100 Frank’dır. Ev kiraları genel olarak 700 Frank ve 2000 Frank arasında değişmektedir. Market alışverişinde ise 1 litre süt 1.5 Frank, 1 şişe şarap 12 Frank, 0.5 litre bira 1.90 Frank, 1 paket Marlboro marka sigara 8.10 Frank’dır.

Benizin litre fiyatı 1.50 Frank, tek gidiş bilet 3.20 Frank’dır. Taksilerde ise kilometre başına 3.80 Frank ve açılış ücreti olarak 6.30 Frank alınmaktadır.