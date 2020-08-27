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İşverenler tarafından ilgiyle beklenen Muhtasar SGK Birleşmesi için son tarih açıklandı!

İşverenler tarafından ilgiyle beklenen Muhtasar SGK Birleşmesi için son tarih açıklandı! Artık tüm işverenler beyannamelerini vermek zorunda olacaklar…

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:21
İşverenler tarafından ilgiyle beklenen Muhtasar SGK Birleşmesi için son tarih açıklandı!
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Son dönem içinde işverenler muhtasar SGK birleşmesi ile ilgili olarak yoğun araştırmalar yapıyorlar. SGK’dana aktarılan aylık prim ve hizmet belgeleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirisi yapılan muhtasar beyannamenin tek belgede birleşmesi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile verilmesini amaçlayan uygulama pilot şehirlerde uygulanmaya başlanmıştı. Eskişehir, Kırşehir, Amasya, Bartın, Bursa ve Konya’da uygulanmaya başlayan uygulamanın tüm ülke çapında 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağı ifade edilmişti.

Muhtasar SGK Birleşmesi Ne Zaman Başlıyor?


Uygulamanın tüm ülke çapında 1 Temmuz 2020’den itibaren başlayacağı ifade edildi. Buna bağlı olarak Temmuz bildirgesinden itibaren tüm ülke çapında işverenler muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermek zorunda oldular. 2020 senesi Temmuz ayı kapsamındaki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesi için son gün 26 Ağustos olarak açıklanmış durumda.

Daha önceden kapatılan halihazırdaki e-bildirge sisteminden sonra e-bildirge V2 uygulaması kullanılmaya başlayacak. Konut kapıcıları, apartman yöneticileri ve benzeri alanlardaki gelir vergisinden muaf olan kişiler de SGK V2 uygulaması üzerinden beyanname vermeyi sürdürecekler.

Muhtasar Beyannamede Sigortalı Meslek Kodu

6728 Sayılı Kanun ile birlikte yürürlüğe konan düzenleme sonrasında muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde ifade edilen sigortalıların işyerinde yaptıkları ile uygun meslek kodunu bildirmeleri gerekmektedir. Doğru meslek kodu ile beyanname yapılmayan her bildirim için ücretin 10’da biri olacak şekilde idari para cezası kesilmektedir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:21
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