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İstifa eden memur hangi haklara sahiptir? Görevinden ayrılan memurlara tanınan haklar

İstifa eden kamu çalışanlarının hangi haklara sahip olduğu merak edilmeye başlandı. Görevinden ayrılan memurlara tanınan haklar ve daha fazlası.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:01
İstifa eden memur hangi haklara sahiptir? Görevinden ayrılan memurlara tanınan haklar
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Devlet memurlar kanunu gereğince istemiş oldukları zaman devlet memurluğundan çekilebiliyor. Böylelikle memurlar emeklilikte gereken süreyi doldurmadan memuriyetten istifa edebilmektedir. Memurluktan istifa veya başka sektörlere geçiş olanağıysa kişinin emeklilik ve tazminat hakları noktasından kafa karıştırıcı olabilmektedir.

İstifa eden memurlar kıdem tazminatı alabilir mi?

İstifa eden kamu çalışanları denildiğinde akla ilk olarak tazminat hakkı gelmektedir. Çalıştığınız kurumda memursanız istifa etmeniz halinde kıdem tazminatı hakkınız istifa şartlarına uymuyorsa ödeme yapılmayacaktır. Emekli olmanız halinde işçilikte geçen sürenizde ikramiye alabilirsiniz. Farklı bir kurumda memur olursanız ve gerekli 1999 yılı öncesinde emekli olarak 10 yıl memur olarak çalışırsanız emekli ikramiyenize dahil olacaktır.

İstifa sonrası işe dönüş hakkı var mıdır?


İstifadan sonra memurun göreve dönme hakkı bulunmaktadır. Söz konusu hakkın kullanılabilmesi için bazı şartlar aranmaktadır. Memuriyet görevinden istifa eden kişiler altı ayı geçmeden görevine yeniden dönemez. Atanacak kişi gelinceye kadar çalışmayan kişiler 1 yıl geçmeden dönememektedir. Devir teslim sorumluluğuna uymayanlar ise 3 yıl geçmeden dönemez.

İstifa eden memur nasıl emekli olur?

Görevinden istifa eden memur, istifadan sonra 4A veya 4B bünyesinde hizmet birleştirme yapmak suretiyle emekli olması halinde veya bu statüde çalışmaya devam etmesi halinde memurlukta geçen süresince emekli ikramiyesi alabilmektedir.

Memuriyetten istifa edip yeni sigorta kolunda emekli olan kişilerin memuriyet süresi zarfında geçen zamanına karşılık emekli ikramiyesi alma hakkı olması, kıdem tazminatına hak kazanmaya uygun memuriyetin sona ermesine bağlı olmaktadır.

Memuriyetten istifa dilekçesi nasıl yazılır?



Son Güncelleme: 02.09.2020 18:01
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