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İşten çıkarma yasağı ne kadar süre daha devam edecek? İşten çıkarma yasağı hangi tarihe kadar devam ediyor?

İşten çıkarma yasağı covid-19 nedeniyle geriye düşen ekonomik ve sosyal hayatın etkilerini daha azaltmak için alınan önlemlerden biridir. Bu önlem ise covid-19 sebebi ile uzatıldı, vatandaş ise yasağın hangi tarihte biteceğini merak ediyor. İşte detaylar...

27 Ekim 2020 Salı 20:10
İşten çıkarma yasağı ne kadar süre daha devam edecek? İşten çıkarma yasağı hangi tarihe kadar devam ediyor?
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İŞTEN ÇIKARMA YASAKLARI UZATILDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ın talimatı ile normalde 17 Kasım’ da bitecek olan işten çıkarma yasağı 2 aylık bir süre için tekrar uzatıldı.

 

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NEDEN UYGULANIYOR

Covid-19 pandemisi sebebi ile başlayan karantina sürecinde bir çok iş yeri kepenk indirirken bir çoğu kapandı. Bunun üzerine vatandaşın büyük bir oranı işsiz konumuna düştü. Kapanmayan işyerlerinin çoğunluk bir kısmı ise ekonomik sıkıntılar nedeni ile ayakta durmakta güçlük çekiyor. Bu sebepler neticesinde covid-19 salgınının hem ekonomi açısından hem de sosyal açıdan verdikleri zararı en aza indirmek amacı ve vatandaşların maddi, manevi kötü duruma düşmemesi amacı ile yapılan kanun teklifinin kabul edilmesi üzerine yasal bir hal aldı. Bu kanun kapsamında ise iş yerleri çalışanlarını 3 aylık bir süre uzunluğu boyunca işten atamayacak.

 

 İşletmeler ve iş yerleri üç aylık bir süre zarfında işçi çıkartmasında bulunamayacak. Yapılan bütün sözleşmelerin, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı olmadığı taktirde, iş verenin sözleşmeyi feshetmesi yasaklanacak. Bu süre ise covid-19 etkisine bağlı olarak 3 ay daha uzatılabilir.


 

İşsizlil ödeneği almayan çalışanlar için günde 39,24 Türk Lirası değerinde ücret yardımı yapılacak.

 

Zorlayıcı nedenler gerekçesi ile kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunanların koşullara uyup uymaması için yapılan araştırmalar beklenmeden, işverenin beyan etmesinin ardından kısa çalışma ödeneği hemer gerçekleştirilir.

 

 



Son Güncelleme: 27.10.2020 20:20
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