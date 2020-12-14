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İşten çıkarılan işçilerin tazminat alma yolları

İşten çıkarılan işçinin haklarından biri de tazminat almaktır. İşçiler işten çıkarılma sürecinde tazminat alma yolları, tazminat almak için nereye başvurulur sorularını araştırıyor.

14 Aralık 2020 Pazartesi 23:12
İşten çıkarılan işçilerin tazminat alma yolları
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İşçi hakları gereği her çalışan işten ayrılırken istenen şartlara uygun olunması halinde tazminat almaktadır. İster öze sektör ister kamuda çalışılmış olsun istenen şartlara uygun olunması halinde her çalışanın tazminat alma hakkı vardır.

İş sözleşmesi biten çalışanların tazminat alması

İşveren tek taraflı olarak iş sözleşmesini feshederse, işçinin kazanılmış haklarını, ücretini ve fazla mesaisini almak için neler yapmalıdır sorusu merak ediliyor. İşçinin sözleşmesi haksız yere feshedilirse, işçinin bir ay içerisinde iş mahkemesine şikayette bulunma hakkı vardır. 4857 sayılı İş Kanunu’nda bu süreç detaylı şekilde açıklanmıştır.

İşten çıkarılan işçinin alabileceği haklar

İşçilerin işte çıkarılması durumunda alabileceği haklar şu şekildedir;

İhbar tazminatı,

Kıdem tazminatı,

Birikmiş ücretli izin parası,

İşten çıkarıldığının bilgisini aldığı güne kadar olan maaşı,

Fazla mesai ücreti,

İşsizlik ödeneği,

İşe iade davası açma.

İşten çıkarılma sonrası yapılması gerekenler?

İş yerinden ayrıldıktan sonra hakların kazanılması adına iş hukukuna dair yetkin bir hukuk bürosuna giderek bilgi alınmalıdır.

İkale sözleşmesi nedir?

İkale sözleşmesi yani fesih sözleşmesi işçinin ve işverenin ücret şartlarına ilişkin bir sözleşmesi akdedilerek iş sözleşmesinin feshidir. Bu anlaşmalar, iki tarafında sözleşmeye uygun hareket etmesi durumunda gerçekleşir.

İhbar ve kıdem tazminatı nedir?

Haksız yere işten çıkarılan işçilere tanınan ihbar tazminatı, iş mahkemelerince görülür. Ancak yeni düzenlemelerle bu durumların ara buluculuk müessesi sayesinde çözüme kavuşturulması sağlanıyor. Bu kapsamda artık kişilerin bu gibi sorunları yaşamaları halinde mahkemeye değil, aracılık servislerine başvurmaları istenir.

İhbar tazminatı nasıl hesaplanır?

İhbar tazminatı, iş akdinin işçiye yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren çalışanın hizmet süresine göre hesaplanır. İşveren bir işçiyi işten çıkarmadan önce haber vermek zorundadır. Bu durum 4857 sayılı İŞ Kanunu’nun 17.maddesince belirtilmiştir.

İşçinin son 30 günlük brüt maaşı 2500 TL olan ve 5 yıl çalışmış bir kişi 8 haftalık brüt maaşı kadar tazminat alır. Bu ücrete 699 TL gelir vergisi ile 30.79 TL damga vergisi eklenince toplam alınacak ücret 3.935,88 TL olacaktır.



Son Güncelleme: 14.12.2020 23:12
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Anahtar Kelimeler:
İşçiTazminat
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