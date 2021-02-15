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İşte Anne Projesi başvuru nasıl yapılır? 2021 İŞKUR İşte Anne Projesi hangi illerde var? İşsiz annelere aylık 2.870 TL. 3 ayda 8.610 TL. maaş

İŞKUR tarafından oluşturulan “İş’te Anne” projesi ile iş arayan ama bulamayan annelere günlük 95 TL, yani aylık 2.870 TL’ye denk gelecek bir yardım ödemesi yapılacak. İş’te Anne projesine nasıl başvuru yapılacağı, şartlarının neler olduğuna dair bilgiler yazımızın devamında yer almaktadır.

15 Şubat 2021 Pazartesi 18:08
İşte Anne Projesi başvuru nasıl yapılır? 2021 İŞKUR İşte Anne Projesi hangi illerde var? İşsiz annelere aylık 2.870 TL. 3 ayda 8.610 TL. maaş
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2021 senesinde İŞKUR tarafından hayata geçirilen projede iş arayan ancak bulamayan annelere günlük 95 TL ödeme yapılmaktadır. Yönlendirildikleri kurslara devam eden anneler bu ödemelerden yararlanabilecekler.

İşi olmayan ve 0 ile 15 yaş arası çocuk sahibi olan anneler tekrardan işe girmeleri ve bunu güvence altına alabilmeleri için devlet destek olmaya devam ediyor.

İşbaşı eğitimlerine katılımı devam ettiren anneler günlük 95 TL, üç ayda 8.610 TL değerinde ödeme alacaklardır.

 

İş’te Anne Projesi için başvuru koşulları

  • Başvurmadan önce son 1 ay içerisinde malullük veya emeklilik için prim almamış olmak
  • İşveren kişinin birinci veya ikinci dereceden akrabası olmamak
  • Yapılan başvurudan önce 3 ay süresince işveren kişinin çalışanı olmamak
  • Emekli olmamış olmak
  • İŞKUR’da kaydı olan bir işsiz olmak
  • İşbaşı eğitim programı için başvuru yapmış olmak

 

Başvuru nasıl yapılır?

Projeye başvuruda bulunmak isteyen anneler her ilde bulunan İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri ile iletişimde bulunabilirler. İş’te Anne projesinden faydalanabilmek için ‘Mesleki Eğitim Kusrları’ veya ‘İşbaşı Eğitim Programları’na katılmak gerekmektir. Çocuğunuza ait kimlik, kreş veya benzeri yerlerden alacağınız fatura talep edilecektir. İstenen bakım yardımı için kreş ve benzeri kurumlardan alınan SGK sicil numarası ile birlikte anneler İŞKUR üzerinden talepte bulunabilir.

Başvuru yapabilmek için buraya tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 18:08
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IşkurIşte AnneIşte Anne Projesi
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