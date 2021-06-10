İstanbul’da toptan giyim mağazaları nerede yer alıyor? İstanbul'da toptan giyim alınacak yerler nereleri? İstanbul toptan giyim satımı yapan yerlerin güncel adres bilgileri

Tekstil endüstrisine girmek isteyen girişimciler, bu faaliyete başlamadan önce genellikle giyim toptancılarına aşina olmak isteyeceklerdir. Giyim, ayakkabı, aksesuar, ip, takı tokası toptan satışında çalışmak istiyorsanız İstanbul en uygun ve kaliteli ürünleri satın alabileceğiniz yer olacaktır. İstanbul yakınlarında veya İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız bu konuda çok şanslı. Çünkü nereden, nereden, hangi mağaza hangi ürünü satın alabilecekleri ya da en uygun fiyatı sunan mağaza nerelerden alabilecekleri için bu konularda çok fazla bilgiye sahip olacaklar. Ancak İstanbul dışında ikamet eden ancak toplu alım için şehre gelen operatörler bu konuda çok iyi bilgilendiriliyor. Bu nedenle İstanbul'da toptan giyim nereden alınır? İletişim bilgileri, ucuz toptan giyim fiyatları gibi konular araştırılmaya başlandı.

Toptancılık nedir?

Çok eskiden günümüze kadar köklü bir iş kolu olan toptan satış sektöründe çalışacak vatandaşlarımız veya bu sektörde çalışan vatandaşlarımız ürünü çok uygun fiyatlara alıp çok uygun fiyatlara satmaktadır. Günümüzde toptancılar, satın aldıkları ürünleri mümkün olan en iyi fiyattan satın alma ve mümkün olan en kısa sürede elden çıkarma prensibiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Toptancıların ürünlerden bir an önce kurtulmaları çok önemlidir. Çünkü bir firma ürününü ne kadar hızlı satarsa ​​yeni ürünler satın alarak faaliyetlerine o kadar hızlı devam edebilecektir.

İntenet üzerinden toptancılık yapılabilir mi?

Toptancı sektöründe faaliyet gösteren birçok firma bulunmaktadır. Bu firmalardan bazıları tekstil, kimi aksesuar, kimi züccaciye, kimi oyuncak gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Elbette bu firmalar intenet üzerinden toptan para kazanabilirler. Alışveriş siteleri üzerinden toptan satış işinize devam ederken, günümüzde oldukça yaygın olan sosyal medya kanalları üzerinden satış yapmayı da kolaylaştıracaksınız. Genellikle giyim ürünleri ve aksesuarları sosyal medya kanalları üzerinden çok hızlı bir şekilde satışa sunulur ve satış o kadar çabuk yapılır.

İstanbul’da toptan giyim nereden alınır? Toptan kumaş, giyim, çorap, çamaşır

İstanbul'da toptan ürün satışı yapan firmalarla iletişime geçerek çok uygun fiyata geniş bir ürün yelpazesi satın alabilir ve bu oldukça karlı işten para kazanabilirsiniz. İstanbul'da toptan giyim satın alabileceğiniz adresleri Google Maps üzerinden ve konum bilgisini güncel telefon adresinize görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca toplu olarak satın aldığınız kıyafet ve kumaşlardan kolayca kurtulup satabilirsiniz. Fabrika dışında toptan giyim hizmeti veren firmalardan hem ucuz hem de kaliteli toptan ürünlere sahip olabilirsiniz. Kilo başına kıyafet alıp kendi mağazanızda satabilirsiniz.

İstanbul’da toptan alınan ürünleri nerede daha kolay satabilirsiniz?

İstanbul'daki toptancılarla iletişime geçerek hem çok uygun fiyata geniş bir ürün yelpazesi satın alabilir hem de çok karlı bir şekilde satış yapabilirsiniz. Aşağıda, toptan ürünleri çok hızlı ve kolay bir şekilde satmanın yolları listelenmiştir.

Butikler

Pazar yerleri

Ev

Arabada

İkamet ettiğiniz bölgedeki tekstil mağazaları

İnstagram, facebook gibi sosyal medyalarında

İntenette olan satış siteleri

Toptancılık sektöründe intenet kullanımının yeri

Teknolojinin hızlı gelişimi, özellikle ticaretle içli dışlı olan insanların ilgi odağı haline geldi. İntenet kullanımı toptan satış sektöründe de büyük önem taşımaktadır. İntenetin ticaretin bu kadar hızlı hale gelmesi lojistik şirketlerini de harekete geçirdi ve online satın alımlar aynı hızda ilerliyor. Toptan satış sektöründe intenet kullanımının önemi, geniş bir ürün yelpazesinin insanlara kolay sunulması, depo alanını rahatlatması ve hızlı satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Bu sayede toptancılar artık ürünlerini sadece kendi bölgesinde yaşayan müşterilerine değil, ülkemizin diğer illerinde ve ilçelerinde yaşayan insanlara ve hatta yurtdışına da kolaylıkla satabilecekler.

İstanbul’ da ucuz satılık toptan giyim eşyası firmaların adres bilgileri

İstanbul'daki birçok giyim firması toptan ürün satmakta ve çok daha uygun fiyat noktalarında kaliteli ürünler sunmaktadır. Bu şirketler aşağıda listelenmiştir.

Mim Tekstil

Pay Tahsilatı

Onkar Tekstil

Roza Eksport

Mim tekstil

Şirket erkek ve kadın kıyafetleri satmaktadır. Elbise, tayt, şort, şort ve tunik gibi çeşitli ürünleri bir araya getirerek müşteri kitlesini belirlemiş bir tekstil firmasıdır. Her çeşit ebatta üretim yapan bu firma toptan ihracat fazlası satışı sunmaktadır.

Adres Bilgileri; Orta bey Mahallesi, Alibaba Caddesi NO:91 DUMLUPINAR/ PENDİK

Posta Kodu: 34896 / İstanbul

Bayar Collection giyim mağazası

Her türlü ürünü bir arada bulunduran bir firma, geçiş dönemi için yazlık ve kışlık ürünlerin yanı sıra giyim çeşitleri de üretmekte ve bunları müşterileri ile buluşturmaktadır. Bayar Koleksiyon giyim mağazası ile ürünleri toplu olarak satın alabilir ve çok kapsamlı bir şekilde satış yapabilirsiniz.

Adres Bilgileri; 5 Telsiz Mahallesi Faruk Sevim Sokak No:33 Zeytinbunu/ İstanbul

Onkar tekstil

Bu firma dokuma üretiminin önde gelen isimlerinden biridir ve piyasada çok çeşitli yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmadan önce karşınıza çıkmıştır. Yeni tasarımlar satın alarak karlı satışlar yapabilirsiniz.

Adres Bilgileri; Tozkoparan Mevki / Güngören/ İstanbul

Roza Eksport toptan satış mağazası

Şirket, çeşitli perakende mağazalarının bulunduğu bölgelerdeki müşterilere hizmet vermektedir. Geniş bir yelpazede yüksek kaliteli ürün ve hizmetleri uygun fiyatlarla sunan bu firma, güler yüzlü bir şekilde yüksek kaliteli satın alma imkanı sunmaktadır.

Adres bilgileri: Aydede Sokak No:4 (Kale İş Merkezi Karşısı) Güngören/İstanbul

Ola Giyim toptan satış adres bilgileri

2010 yılında kurulan marka, yüksek kaliteli, son trend ürünler satarak müşterilerine sınırsız hizmet sunmaktadır. Kıyafetlerin alış fiyatını arayanlar için Ola Giyim, ürünlerini düşük fiyata ve yüksek kalitede satma imkanı sunuyor. Mağazanızı büyütmek ve müşterilerinize kaliteli ürünler satmak istiyorsanız sizlerin memnuniyeti için adres bilgilerinizi kullanarak Ola Giyim firması ile iletişime geçebilirsiniz.

Adres Bilgisi: Mehmet Nesih Özmen, Nadide Sokağı 84/A,34173 Güngören/İstanbul

İletişim numarası: 0212 555 33 65

Bayrampaşa toptan giyim güncel adres bilgileri

Bayrampaşa’da toptan giyim mağazaları şöyledir;

GYC Genç Style: Ortamahalle, Emin Efendi Cd. No:26, 34030 Bayrampaşa/İstanbul 0212 674 32 96

Asrın Triko İmalat: Orta Mahallesi, Yeni Maltepe Caddesi Parlak Han D:19/34-35, 34030 Bayrampaşa/İstanbul 0212 567 49 81

Nevra Tekstil: Orta Mah., Emin Efendi Cd. No 32/a, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 0212 576 46 52



Sahrem Giyim: Ortamahalle, Emin Efendi Cd. No:23/C, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 0530 941 63 02

Toptan Moda: Vatan, Sait Efendi Sk. No:31/A, 34035 Bayrampaşa/İstanbul 0212 577 29 99

Sennur Tekstil: Ortamahalle, Numunebağı Cd. No:7 D:c, 34030 Bayrampaşa/İstanbul 0543 816 02 67

DESİMO Çorap toptan: Terazidere, Cengiz Topel Sokağı No:14, 34035 Bayrampaşa/İstanbul

Asbay triko: Orta Mahallesi, Yenimaltepe Cad. Parlak Han 19/26, 34030 Bayrampaşa/İstanbul 0212 544 12 82

Üstüner çorap toptan: Terazidere, Çayır Sk. No:27 C, 34035 Bayrampaşa/İstanbul 0533 045 93 77

Toptan İş Kıyafetleri: Kartaltepe, Şht. Ömer Halisdemir Bulvari No:98, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 0212 614 11 60

Üstün Tekstil (Kumaş toptancısı) Cevat Paşa Mah., 100. Yıl Cad. No:6, 34035 Bayrampaşa/İstanbul 0212 649 48 04

Simart Tekstil: Vatan Mah. Cumhuriyet Cad, Ar Sk. No:1 Kat:2, 34035 Bayrampaşa 0212 613 55 65

Oza Tekstil: Terazidere, Pak Sokağı No:10, 34035, 34035 Bayrampaşa/İstanbul 0212 501 16 36

Destina Tekstil: Ortamahalle, Manyas Sk 23/A, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 0212 238 18 14

Makka: Ortamahalle, Emin Efendi Cd. 26 A, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 0212 665 06 21

İhracat fazlası toptancılar

İhracat fazlası mal satan toptancıların kapıda ödeme seçenekleri bulunan adreslerin intenet siteleri;

Gittigidiyor.com

Sahibinden.com

N11

Cimri.com

Akakçe

Merter ihracat fazlası toptan giyim

Merter Toptan Tekstil: Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Gülsever Sok. Star Arena AVM 24-26 D:107, 34173 Merter/ İstanbul

Toptan parti malı: Muallim Naci Sokak no: 28 0534 579 89 72

İhracat fazlası marka: Abdurrahman Nafiz Gürman, Şair Ahmet Kutsi Tecer Cd. D:No 8, 34173 Güngören/İstanbul 05422359643

Acr Export: Merkez Mah, Muallim Naci Sokağı No:43A, 34164 Güngören/İstanbul 02125053590

Zeytinbunu toptan ucuz giyim

İstanbul’da toptan ucuz giyim satışında bulunan mağazaların adresleriyse aşağıdaki gibi;

Toptan Tişört: Beştelsiz, 126. Sk No:35/B, 34020 Zeytinbunu/İstanbul 0532 650 91 99

İldeş Tekstil: Beştelsiz, 103/2. Sk. No:4, 34020 Zeytinbunu/İstanbul 0212 547 67 74

H Falcon Fashion: Beştelsiz, 103. Sk. 37/A, 34020 Zeytinbunu/İstanbul 0539 790 01 76

Ucuz toptan giyim: Beştelsiz, 126. Sk 35/B, 34020 Zeytinbunu/İstanbul 0532 650 91 99

Ucuz toptan giyim: Beştelsiz, 111. Sk. No:17, 34020 Zeytinbunu/İstanbul 0 555 014 84 72

Bay bayan iç giyim toptan: Veliefendi, 3. Bağ Sk., 34025 Zeytinbunu/İstanbul 539 241 77 02

Tekstilkent toptan giyim kumaş tekstil iletişim

Tekstilkent İş merkezinde yer alan;