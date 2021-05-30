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İstanbul’da tefeci nerede bulunur? Acil para bulma yolları

Hızlı ve kolay bir şekilde nakit ihtiyacını karşılamak isteyen kişiler İstanbul'da tefeci nerede bulunur araştırıyor. Sizler için acil para bulma yollarını sıraladık.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:05
İstanbul’da tefeci nerede bulunur? Acil para bulma yolları
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Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bu ihtiyacı karşılamanın yollarını arıyor. Nakit ihtiyacı için en yasal ve doğru yöntem bankalardır. Ancak bankalar ile olumsuz geçmişi bulunan, kara listede olan ya da kredi notu düşük olan kişilere kredi sağlanmamaktadır. Bu nedenle birçok kişi tefeci yöntemiyle nakit sağlıyor.

İstanbul’da tefeci nereden bulunur?

Sosyal medya platformlarında birçok kişi borç verme ya da kredi sağlama gibi reklamlar yayınlıyor. Vatandaşlar, bu reklamlara itibar etmemeli ve yasal olmayan hiçbir yöntemi denememelidir. Tefeci gibi aracılar sizlere nakit desteği sağlıyor ancak bunun yanında verdiği paranın yaklaşık yüzde 20’si oranında komisyon talep ediyor. Bu da borcunuza borç eklemekten başka bir şeye yaramıyor.

İntenette dolaşan borç verme ya da tefeci reklamlarına güvenmemenizi öneriyoruz. Bu tür kişiler genellikle dolandırıcı olmakta ve sizlere bir senet imzalatarak borcunuzu katlamaktadır. Bu nedenle borç para bulmak için önceliğiniz en yasal yol olan bankalar olmalıdır. Bazı bankalar gelir durumu düşük olan ya da kredi notu olumsuz olan kişilere zor da olsa kredi sağlamaktadır.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:05
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Anahtar Kelimeler:
Istanbul TefeciAcil Nakit Ihtiyacı
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