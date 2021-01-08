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İşsizlik ödeneği için hangi belgeler gerekli? İşsizlik maaş başvurusunda istenilen belgeler

İşsizlik maaşı başvurusu için gerekli evrakları nelerdir? İşsizlik ödeneğini almak için istenilen şartları yerine getirmek ve İŞKUR’a da işsizlik maaşı için başvurmak gerekiyor. Peki hangi belgeler gerekiyor bunun için hangi şartları sağlamak gerek detaylar haberimizde...

08 Ocak 2021 Cuma 01:10
İşsizlik ödeneği için hangi belgeler gerekli? İşsizlik maaş başvurusunda istenilen belgeler
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İşsizlik maaşı başvurusu için gerekli evrakları nelerdir? İşsizlik ödeneğini almak için istenilen şartları yerine getirmek ve İŞKUR’a da işsizlik maaşı için başvurmak gerekiyor. Peki hangi belgeler gerekiyor bunun için hangi şartları sağlamak gerek detaylar haberimizde...

İşsizlik ödeneğinde yararlanmak için kendi iradeniz dışında işten çıkarılmanızdır. Bazı sıradışı durumlar hariç Askerlik, sağlık problemleri, işin sona ermesi v.s. gibi sebeplerle işten çıkanlar da işsizlik maaşı alınabiliyor. Ayrıca işten ayrılış zamanından son üç yılda en az 600 gün sigortalı görünmeniz şart.

İşsizlik ödeneği için hangi belgeler gerekli?

İŞKUR başvuru yapılırken belge istemiyor. Elektronik ortamda görülen iş hareketiyle sistem üzerinden herhangi bir belge istemez. İŞKUR Müdürlüklerine başvuru durumunda ise  işsizlik maaşı başvuru formu ve kimlik fotokopiniz yeterli olacaktır. Form da İŞKUR'dan verilecektir.

E devlet üzerinden gerçekleştirilen başvurularda herhangi bir belge istenmez fakat sistem üzerinde işten ayrılış nedeninin değiştirildiğinde yenilenmiş olan işten çıkış kodunu İşkur göremeyebiliyor. Bu durumda işyerinden işten ayrılış bildirisi isteniyor. Elden yapılan başvurularda ayrılış bildirgenizle İşkur'a gitmeniz faydalı olacaktır.

İşsizlik ödeneği başvuru formuna e devlet üzerinde giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

İşssizlik ödeneği kaç ay alınır?

İş çıkış zamanından önceki son 3 sene içinde;

En az 600 gün ssk varsa 6 ay,

900 gün varsa 8 ay,

1080 gün varsa 10 ay alabilirsiniz.

İşşizlik ödeneği hesaplaması

İşten çıkış tarihinden önceki son dört  aylık brüt kazanç toplamının son dört ayın toplam gün sayısına bölünmesiyle bulunan sonucun %40’ı baz alınarak gerçekleştirilir. En fazla işsizlik ödeneği brüt asgari ücretin %80’inden yüksek olamaz.

Ödeme işlemleri bir sonraki ayın 5'inde Ptt tarafından ödeniyor.



Son Güncelleme: 08.01.2021 01:10
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IşkurBaşvuruMaaşÖdenekİşsizlik
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