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İşsizlik maaşından yararlanamayanlara müjde! 1177 TL ödeme alabilirsiniz!

Koronavirüs döneminde işsiz kalan vatandaşlar için bir destek daha geldi. İşsizlik maaşından yararlanamayan kişiler 10 ay boyunca 1177 TL maaş alacak.

03 Ocak 2021 Pazar 23:22
İşsizlik maaşından yararlanamayanlara müjde! 1177 TL ödeme alabilirsiniz!
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Koronavirüs döneminde işsiz kalan vatandaşlar için bir destek daha geldi. İşsizlik maaşından yararlanamayan kişiler 10 ay boyunca 1177 TL maaş alacak.

Pandemi döneminde işinden olan vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan bir destek daha geldi. Kısa çalışma ödeneği yani işsizlik maaşından da yararlanamayan vatandaşlar 10 ay boyunca 1177 TL alacak.

16 Mart’tan sonra işinden olan, ücretsiz izne ayrılan ve ek işsizlik ödemelerinden yararlanamayan kişilere İŞKUR ödeme yapacak.

Destek ödemelerine kimler başvurabilir?

Eğer bir vatandaş 16 Mart sonrası işinden olduysa, aynı zamanda işsizlik ödeneği de alamamışsa bu destek ödemesini alabilir. Ancak yaşlılık aylığından yararlanan kişiler alamaz. Destek ödemesini alabilmek için esube.iskur.gov.tr adresinin takip edilmesi gerekir.

Destek ödemelerine ne zaman başlanacak?

Destek ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşların uyg.sgk.gov.tr/İsverensistemi/ kısmından başvuru yapması gerekir. İşveren kişilerin yaptığı başvurulardan sonra çalışan kişilerin de artı bir başvuru yapması gerekmeyecek.

Ne kadar ödeme yapılacak?

1080 gün sigortalı olarak çalışan ve primi ödenen işsizler 300 gün için,

600 gün sigortalı olarak çalışan ve primi ödenen işsizler 180 gün için,

900 gün sigortalı olarak çalışan ve primi ödenen işsizler 240 gün için işsizlik ödeneğinden faydalanır. 



Son Güncelleme: 03.01.2021 23:22
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Anahtar Kelimeler:
Destek ödemesiIşsizlik Maaşı
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