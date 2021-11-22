İşsizlik maaşı zamanında alınmazsa ne oluyor?

Zamanında alınmayan işsizlik maaşı

İşsizlik ödeneği başvurusundan hemen sonra şartlar uygun ise İş-kur tarafından onaylanmaktadır. Ödeme PTT gönderilir. Gönderilen ücretler belirlenen sürede çekilmezse tutar İŞ-Kur emanet hesaplarına aktarılmaktadır.

İşsizlik maaşı çekme süresi

İşkur’a banka hesabına bildirmediyseniz PTT’ye gönderilir. Türkiye’de herhangi PTT şubesine giderek her ayın 5’inde ödemeleriniz aktarılırken kimliğiniz ile ödemeyi alabilirsiniz. PTT’ye gönderildiği süreden itibaren 6 ay boyunca PTT şubesinde aktarılır ve orada alınabilir.

Alınmayan işsizlik maaşı ne oluyor?

PTT’ye gönderilen ve 6 ay boyunca alınmayan işsizlik maaşları İşkur’a geri gönderilir. İşkur emanet hesaplarına aktarılır.

-Emanet hesaplarına alınan tarihten itibaren 5 yıllık zaman aşımı vardır.

-İşkur’a dilekçe yazarak yeniden PTT şubesine aktarabilirsiniz.

-5 yıl içerisinde talebinizin olmaması durumunda zaman aşımına uğrayarak geri iade yapılmayacaktır.

PTT’de işsizlik maaşı birikir mi?

İşsizlik maaşı PTT’ye aktarılma tarihinden itibaren en fazla 6 ay bekletilmektedir. 5 aylık ödemeniz bittikten sonra 5. Ayın sonunda PTT şubesine giderek toplu parayı alabilirsiniz. Fakat ilk ödemeden sonra 6 ayın geçmemesine dikkat etmelisiniz.

Geriye dönük işsizlik maaşı toplu ödeme nasıl yapılır?

Genellikle mahkeme kararı ile yapılmaktadır. İşsizlik maaşı ödenmesi durumu işe iade davalarında işten ayrılma kodunun yanlış verilmesi ile sonrasında mahkeme kararı ile düzeltilerek işsizlik ödeneğinin hak edilmesi ve İşkur’dan para alınması durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Geriye dönük işsizlik maaşı hesaplanırken;

*Son döneme ait belirtilen kazançlar varsa bu kazançlar üzerinden

*Kazanç belirlenmediyse işçinin iş sözleşmesi fesih tarihinden itibaren 4 ayın brüt kazancı %40 oran işsizlik maaşına bağlanmaktadır.

*İşsizlik tutarı işçinin çıkış tarihinden itibaren brüt asgari ücretin %80 fazla olmamalıdır.

*Formüle göre tutar toplu şekilde PTT aktarılır.

İşsizlik maaşına kaç gün içerisinde başvurulur?

İşten çıkış tarihinden itibaren 1 ay içerisinde başvurulmalıdır. 1 ay süre geçtikten sonra başvurularda maaş tekrar bağlanılır. Fakat geç başvuru nedeniyle ödenmeyen ödenekler aylık maaş olarak ödenmez toplu maaş alınacak süreden düşürülmektedir.

Başvuru şartları uygun ise sonraki ayın 5’inde ilk tutar PTT’ye ödenmektedir. İşsizlik maaşının yatıp yatmadığını e-devlete giriş yaparak sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlete giriş yaparak arama butonuna işsizlik maaşı sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz.

İşsizlik maaşından ne kadar kaldığı nasıl öğrenilir?

İşten çıkış tarihinden önceki son 3 yıl içinde prim gün sayısına göre bakılır. İşten çıkış tarihinden önce

600 günü olanlar 6 ay

900 günü olanlar 8 ay

1080 günü olanlar 10 ay olarak belirlenmektedir.

İlk maaş bağlandığı tarihinden itibaren hesaplama yapabilirsiniz. Alo 170 hattını arayarak da işsizlik maaşınızın ne zaman biteceğini öğrenebilirsiniz.

