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İşsizlik maaşı yattı mı? Ocak 2021 İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar?

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla İşsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar? haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 08.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 17:55
İşsizlik maaşı yattı mı? Ocak 2021 İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoğu işsiz vatandaş tarafından merak edilen işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği hakkında da beklenen açıklamayı yaptı. Ödemeler hakkında detaylı bilgi veren Bakan Selçuk, ödeme tarihlerini de açıkladı.

İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman?

Vatandaşın merakını gidermek adına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, işsizlik maaşı için belirlenen tarihi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre işsizlik maaşı ödemeleri 5 Ocak 2021 itibariyle yapılmış olacak.

Bakan Selçuk, vatandaşın  ihtiyaçlarını gidermesi için böyle bir karar aldıklarını duyurdu. T.C. kimlik numarasına göre ödemelerin yapılacağını açıklayan Bakan Selçuk, ilk ödemelerin 5 Ocak itibariyle başlayacağını bildirdi.

İşsizlik maaşı ödeme günleri neler?

IBAN’ı bulunan kişilerin hesaplarına yatırılacak olan işsizlik maaşları, hesap kaydı bulunmayan kişilere ise PTT yardımı ile dağıtılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerin günleri değişirken, 5 Ocak itibariyle üç gün içerisinde tamamlanacak.



Son Güncelleme: 08.01.2021 17:55
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