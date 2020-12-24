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İşsizlik maaşı yattı mı? Aralık 2020 İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar?

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan İşsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar? haberine dair en yeni gelişmeler 24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

24 Aralık 2020 Perşembe 17:53
İşsizlik maaşı yattı mı? Aralık 2020 İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoğu işsiz vatandaş tarafından merak edilen işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği hakkında da beklenen açıklamayı yaptı. Ödemeler hakkında detaylı bilgi veren Bakan Selçuk, ödeme tarihlerini de açıkladı.

İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman?

Vatandaşın merakını gidermek adına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, işsizlik maaşı için belirlenen tarihi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre işsizlik maaşı ödemeleri 3 Eylül 2020 itibariyle yapılmış olacak.

Bakan Selçuk, vatandaşın  ihtiyaçlarını gidermesi için böyle bir karar aldıklarını duyurdu. T.C. kimlik numarasına göre ödemelerin yapılacağını açıklayan Bakan Selçuk, ilk ödemelerin 3 Eylül itibariyle başlayacağını bildirdi.

İşsizlik maaşı ödeme günleri neler?

IBAN’ı bulunan kişilerin hesaplarına yatırılacak olan işsizlik maaşları, hesap kaydı bulunmayan kişilere ise PTT yardımı ile dağıtılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerin günleri değişirken, 3 Eylül itibariyle üç gün içerisinde tamamlanacak. belirlenen tarihten itibaren 4 Eylül'e kadar tüm ödemelerin yatırılmış olması planlanıyor.



Son Güncelleme: 24.12.2020 17:53
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