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İşsizlik maaşı yattı mı? Ağustos 2020 İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar?

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken İşsizlik maaşı yattı mı? Ağustos 2020 İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar? haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. İşsizlik maaşı yattı mı? Ağustos 2020 İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar? haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 09.08.2020’li haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

09 Ağustos 2020 Pazar 19:29
İşsizlik maaşı yattı mı? Ağustos 2020 İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar?
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Kurban bayramı öncesi birçok yeni zam ve destek hakkında bilgiler paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoğu işsiz vatandaş tarafından merak edilen işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği hakkında da beklenen açıklamayı yaptı. Ödemeler hakkında detaylı bilgi veren Bakan Selçuk, ödeme tarihlerini de açıkladı.

İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman?


Vatandaşın merakını gidermek adına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, işsizlik maaşı için belirlenen tarihi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre işsizlik maaşı ödemeleri 27 Temmuz 2020 itibariyle yapılmış olacak.

İlk olarak 5 Ağustos olarak açıklanan ödeme günlerini bayram neticesinde öne aldıklarını açıklayan Bakan Selçuk, vatandaşın bayram öncesi ihtiyaçlarını gidermesi için böyle bir karar aldıklarını duyurdu. T.C. kimlik numarasına göre ödemelerin yapılacağını açıklayan Bakan Selçuk, ilk ödemelerin 27 Temmuz itibariyle başlayacağını bildirdi.

İşsizlik maaşı ödeme günleri neler?

IBAN’ı bulunan kişilerin hesaplarına yatırılacak olan işsizlik maaşları, hesap kaydı bulunmayan kişilere ise PTT yardımı ile dağıtılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerin günleri değişirken, 27 Temmuz itibariyle üç gün içerisinde tamamlanacak. belirlenen tarihten itibaren 29 Temmuz'a kadar tüm ödemelerin yatırılmış olması planlanıyor.



Son Güncelleme: 09.08.2020 19:29
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