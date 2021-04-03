İstanbul 15°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? Nisan 2021 İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor?

İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor? haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 03.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

03 Nisan 2021 Cumartesi 23:36
İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? Nisan 2021 İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor?
Takip Et:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoğu işsiz vatandaş tarafından merak edilen işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği hakkında da beklenen açıklamayı yaptı. Ödemeler hakkında detaylı bilgi veren Bakan Selçuk, ödeme tarihlerini de açıkladı.

İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman?

Vatandaşın merakını gidermek adına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, işsizlik maaşı için belirlenen tarihi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre işsizlik maaşı ödemeleri her ayın 5' i  itibariyle yapılmış olacak.

Bakan Selçuk, vatandaşın  ihtiyaçlarını gidermesi için böyle bir karar aldıklarını duyurdu. Bakan Selçuk, T.C. kimlik numarasına göre ödemelerin yapılacağını açıkladı. ilk ödemeler 5 Ocak itibariyle  yapılmıştı. İkinci ödemelereyse 5 Şubat'ta başlayacağını biliniyor.

İşsizlik maaşı ödeme günleri neler?

IBAN’ı bulunan kişilerin hesaplarına yatırılacak olan işsizlik maaşları, hesap kaydı bulunmayan kişilere ise PTT yardımı ile dağıtılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerin günleri değişirken, her ayın 5'i itibariyle üç gün içerisinde tamamlanacak.



Son Güncelleme: 03.04.2021 23:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut kredisi faizleri Nisan'ın ilk haftasında ne oldu? Nisan 2021 konut kredisi faiz oranlarında son durum
Konut kredisi faizleri Nisan'ın ilk haftasında ne oldu? Nisan 2021 konut kredisi faiz oranlarında son durum
Matriks halka arz tarihi ne zaman? MARTIX bist, Borsa kodu nedir, hangi bankalardan alınır?
Matriks halka arz tarihi ne zaman? MARTIX bist, Borsa kodu nedir, hangi bankalardan alınır?
2021 emekli maaşına en çok emekli promosyonu veren bankalar
2021 emekli maaşına en çok emekli promosyonu veren bankalar
Axess Chip Para nedir, nerelerde kullanılır? Chip Para geçen yerler nereler?
Axess Chip Para nedir, nerelerde kullanılır? Chip Para geçen yerler nereler?
Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanır? Naturelgaz halka arz ne zaman, tarih belli oldu mu?
Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanır? Naturelgaz halka arz ne zaman, tarih belli oldu mu?
Kripto paralarda son durum ne? 25 Mart 2021 Perşembe BTC ve güncel kripto fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 25 Mart 2021 Perşembe BTC ve güncel kripto fiyatları

Popüler Haberler

İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? Nisan 2021 İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor?
Anında gelir belgesi istemeden kredi veren bankalar ve kredi miktarları Nisan 3 2021
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL yardım ödemesi şartları nelerdir? 16000 TL yardım ödemesi nereden, nasıl alınacak?
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?
Bankaların 18.000 TL 60 Ay vadeli uygun faizli kredi kampanyası ve başvuru şartları
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
Kaymakamlık 500 ve 800 TL ihtiyaç yardımı nasıl alınır? Kaymakamlık yardımı alma şartları
Halk süt yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB ve Antalya belediyesi halk süt yardımı başvuru formu
3 Bankadan anında onaylı gelir belgesiz 10 Bin TL acil nakit kredi kampanyası
Vakıfbank 60 ay taksitli ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Kredi için gereken evraklar nelerdir? Nisan 2021
2021 Anneler Günü ne zaman, hangi gün?
Atv canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Öğrenci Andı nedir, kim ne zaman yazmıştır? Öğrenci Andı'nın sözleri nedir, yazarı Reşit Galip kimdir?
Ptt kargo gönderimi kaç gün sürüyor, kaç günde teslim ediyor? 2021
Akrep dizisi Merve kimdir? Müge Su Şahin'in yer aldığı diziler
Rüyada köpek sevmek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek sevmek görmenin anlamları
Yeni Bir Ev sunucusu? Evrim Akın kimdir, nereli yaşı kaç?
Nafaka zammı nasıl hesaplanır? 2021 Nafaka hesaplama tefe tüfe
Faturalı hat üzerinden kredi verenler ve faturalı hat kredi şartları 2021
Sayıştay Denetçi Yardımcısı eleme sınavı konuları ve baraj puanı
2021 Sicili bozuk kredi çıkmayan vatandaşa kredi yapılandırması yapan bankalar!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.