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İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? Mayıs 2021 İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor?

İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor? haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 18 Mayıs Salı günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 23:39
İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? Mayıs 2021 İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoğu işsiz vatandaş tarafından merak edilen işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği hakkında da beklenen açıklamayı yaptı. Ödemeler hakkında detaylı bilgi veren Bakan Selçuk, ödeme tarihlerini de açıkladı.

İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman?

Vatandaşın merakını gidermek adına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, işsizlik maaşı için belirlenen tarihi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre işsizlik maaşı ödemeleri her ayın 5' i  itibariyle yapılmış olacak.

Bakan Selçuk, vatandaşın  ihtiyaçlarını gidermesi için böyle bir karar aldıklarını duyurdu. Bakan Selçuk, T.C. kimlik numarasına göre ödemelerin yapılacağını açıkladı. ilk ödemeler 5 Ocak itibariyle  yapılmıştı. İkinci ödemelereyse 5 Şubat'ta başlayacağını biliniyor.

İşsizlik maaşı ödeme günleri neler?

IBAN’ı bulunan kişilerin hesaplarına yatırılacak olan işsizlik maaşları, hesap kaydı bulunmayan kişilere ise PTT yardımı ile dağıtılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerin günleri değişirken, her ayın 5'i itibariyle üç gün içerisinde tamamlanacak.


Son Güncelleme: 18.05.2021 23:39
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