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İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? Eylül 2020 İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor?

13:18 sularında basına yansıyan İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor? haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Eylül 4 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 13:18
İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? Eylül 2020 İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor?
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Kurban bayramı öncesi birçok yeni zam ve destek hakkında bilgiler paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoğu işsiz vatandaş tarafından merak edilen işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği hakkında da beklenen açıklamayı yaptı. Ödemeler hakkında detaylı bilgi veren Bakan Selçuk, ödeme tarihlerini de açıkladı.

İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman?


Vatandaşın merakını gidermek adına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, işsizlik maaşı için belirlenen tarihi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre işsizlik maaşı ödemeleri 27 Temmuz 2020 itibariyle yapılmış olacak.

İlk olarak 5 Ağustos olarak açıklanan ödeme günlerini bayram neticesinde öne aldıklarını açıklayan Bakan Selçuk, vatandaşın bayram öncesi ihtiyaçlarını gidermesi için böyle bir karar aldıklarını duyurdu. T.C. kimlik numarasına göre ödemelerin yapılacağını açıklayan Bakan Selçuk, ilk ödemelerin 27 Temmuz itibariyle başlayacağını bildirdi.

İşsizlik maaşı ödeme günleri neler?

IBAN’ı bulunan kişilerin hesaplarına yatırılacak olan işsizlik maaşları, hesap kaydı bulunmayan kişilere ise PTT yardımı ile dağıtılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerin günleri değişirken, 27 Temmuz itibariyle üç gün içerisinde tamamlanacak. belirlenen tarihten itibaren 29 Temmuz'a kadar tüm ödemelerin yatırılmış olması planlanıyor.



Son Güncelleme: 04.09.2020 13:18
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