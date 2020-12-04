İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? Aralık 2020 İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor?

İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor? konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 4 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

04 Aralık 2020 Cuma 17:52
İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? Aralık 2020 İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor?
Takip Et:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoğu işsiz vatandaş tarafından merak edilen işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği hakkında da beklenen açıklamayı yaptı. Ödemeler hakkında detaylı bilgi veren Bakan Selçuk, ödeme tarihlerini de açıkladı.

İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman?

Vatandaşın merakını gidermek adına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, işsizlik maaşı için belirlenen tarihi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre işsizlik maaşı ödemeleri 3 Eylül 2020 itibariyle yapılmış olacak.

Bakan Selçuk, vatandaşın  ihtiyaçlarını gidermesi için böyle bir karar aldıklarını duyurdu. T.C. kimlik numarasına göre ödemelerin yapılacağını açıklayan Bakan Selçuk, ilk ödemelerin 3 Eylül itibariyle başlayacağını bildirdi.

İşsizlik maaşı ödeme günleri neler?

IBAN’ı bulunan kişilerin hesaplarına yatırılacak olan işsizlik maaşları, hesap kaydı bulunmayan kişilere ise PTT yardımı ile dağıtılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerin günleri değişirken, 3 Eylül itibariyle üç gün içerisinde tamamlanacak. belirlenen tarihten itibaren 4 Eylül'e kadar tüm ödemelerin yatırılmış olması planlanıyor.



Son Güncelleme: 04.12.2020 17:52
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Kart hamili kime denir, nerede yazar?
Kart hamili kime denir, nerede yazar?

Popüler Haberler

e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor?
​​​​​​​Nisab nedir, ne demektir? Nisab miktarı 2020 için ne kadardır?
Kim Milyoner Olmak ister whatsapp başvuru hattı numarası ve başvuru formu
Vergi borcu nasıl sorgulanır? Vergi borcu sorgulama ve Vergi kaçırma cezaları
İdris Baba yeni sezonda Çukur'da olacak mı? İdris baba 3. sezonda ölecek mi? İdris Koçovalı yaşıyor mu?
Blu TV neden açılmıyor, neden yavaş?
Evde bakım maaşı yatan iller 5 Aralık 2020 Cumartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
55-60 KPSS puanıyla memur alımı yapan kurumlar
BluTV’de haftasonu ücretsiz izlenebilecek içerikler listesi
Peaky Blinders yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders 6. sezon tarihi belli oldu mu?
Nöbetçi Noter 6 Aralık 2020 Pazar açık noterler listesi - 6 Aralık 2020 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.