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İşsizlik maaşı hesaba ne zaman yatacak? İŞKUR İşsizlik maaşı ödeme tarihi Ocak 2021

İşsizlik maaşı hesaba ne zaman yatacak? İŞKUR İşsizlik maaşı ödeme tarihi konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşsizlik maaşı hesaba ne zaman yatacak? İŞKUR İşsizlik maaşı ödeme tarihi ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 03.01.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 17:54
İşsizlik maaşı hesaba ne zaman yatacak? İŞKUR İşsizlik maaşı ödeme tarihi Ocak 2021
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoğu işsiz vatandaş tarafından merak edilen işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği hakkında da beklenen açıklamayı yaptı. Ödemeler hakkında detaylı bilgi veren Bakan Selçuk, ödeme tarihlerini de açıkladı.

İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman?

Vatandaşın merakını gidermek adına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, işsizlik maaşı için belirlenen tarihi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre işsizlik maaşı ödemeleri 3 Eylül 2020 itibariyle yapılmış olacak.

Bakan Selçuk, vatandaşın  ihtiyaçlarını gidermesi için böyle bir karar aldıklarını duyurdu. T.C. kimlik numarasına göre ödemelerin yapılacağını açıklayan Bakan Selçuk, ilk ödemelerin 3 Eylül itibariyle başlayacağını bildirdi.

İşsizlik maaşı ödeme günleri neler?

IBAN’ı bulunan kişilerin hesaplarına yatırılacak olan işsizlik maaşları, hesap kaydı bulunmayan kişilere ise PTT yardımı ile dağıtılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerin günleri değişirken, 3 Eylül itibariyle üç gün içerisinde tamamlanacak. belirlenen tarihten itibaren 4 Eylül'e kadar tüm ödemelerin yatırılmış olması planlanıyor.



Son Güncelleme: 03.01.2021 17:54
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