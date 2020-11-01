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İşsizlik maaşı hesaba ne zaman yatacak? İŞKUR İşsizlik maaşı ödeme tarihi Kasım 2020

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan İşsizlik maaşı hesaba ne zaman yatacak? İŞKUR İşsizlik maaşı ödeme tarihi hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 1 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizde yer alıyor. İşsizlik maaşı hesaba ne zaman yatacak? İŞKUR İşsizlik maaşı ödeme tarihi haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

01 Kasım 2020 Pazar 16:27
İşsizlik maaşı hesaba ne zaman yatacak? İŞKUR İşsizlik maaşı ödeme tarihi Kasım 2020
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoğu işsiz vatandaş tarafından merak edilen işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği hakkında da beklenen açıklamayı yaptı. Ödemeler hakkında detaylı bilgi veren Bakan Selçuk, ödeme tarihlerini de açıkladı.

İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman?


Vatandaşın merakını gidermek adına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, işsizlik maaşı için belirlenen tarihi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre işsizlik maaşı ödemeleri 3 Eylül 2020 itibariyle yapılmış olacak.

Bakan Selçuk, vatandaşın  ihtiyaçlarını gidermesi için böyle bir karar aldıklarını duyurdu. T.C. kimlik numarasına göre ödemelerin yapılacağını açıklayan Bakan Selçuk, ilk ödemelerin 3 Eylül itibariyle başlayacağını bildirdi.

İşsizlik maaşı ödeme günleri neler?

IBAN’ı bulunan kişilerin hesaplarına yatırılacak olan işsizlik maaşları, hesap kaydı bulunmayan kişilere ise PTT yardımı ile dağıtılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerin günleri değişirken, 3 Eylül itibariyle üç gün içerisinde tamamlanacak. belirlenen tarihten itibaren 4 Eylül'e kadar tüm ödemelerin yatırılmış olması planlanıyor.



Son Güncelleme: 01.11.2020 16:27
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