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İşsizlik maaşı hangi durumlarda kesilir?

İşveren tarafından haksız bir nedenden dolayı işten çıkarılan kişilere işsizlik maaşı verilmektedir. İşsizlik maaşı, bazı şartlar karşılanmadığında kesilmektedir. İşsizlik maaşı hangi durumlarda kesilir ortaya çıktı. İşte ayrıntılar.

16 Ekim 2020 Cuma 23:29
İşsizlik maaşı hangi durumlarda kesilir?
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Devlet tarafından verilen işsizlik maaşı 2020 yılında da devam etmektedir. İşsizlik maaşı alabilmenin ilk koşulu prim gün sayısı ve sigortalının haklı iken işten çıkarılmasıdır. Bunun için çalışanın kendi isteği dışında işten çıkarılması ve son üç yılda en az 600 gün priminin yatmış olması gerekmektedir. Ayrıca işten ayrılmadan önceki son 120 günün hizmet sözleşmesinin kesintiye uğramamış olması ve işten ayrıldıktan sonra 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvuru yapması gerekmektedir. Kişilerin aldığı işsizlik maaşı bazı durumlarda kesilmektedir.

İşsizlik maaşı hangi durumlarda kesilir?

İşsizlik maaşının kesilmesi bazı şartlara bağlanmıştır. Buna göre İŞKUR’un çalışana teklif ettiği mesleklere, kendi iş tanımına uygun ve çalışma koşullarına yakın, ikamet edilen bölgede teklif edilen işleri haklı bir gerekçe gösterilmeden reddeden kişilerin işsizlik maaşı kesilmektedir. Çünkü işsizlik maaşı, iş arama süresinde kişinin ekonomik olarak zorluk çekmemesi amacıyla verilmektedir.


Bunun yanı sıra denetim personelleri tarafından yapılan incelemelerde işsizlik maaşı almaya devam ederken, sigortasız olarak başka bir işte çalıştığı tespit edilen kişilerin maaşları kesilmektedir. İşsizlik maaşı alırken sigortalı ya da sigortasız herhangi bir işte çalışılmaması gerekmektedir.

İşsizlik maaşı hangi durumlarda tekrar bağlanır?

İşsizlik maaşı kesilen kişilerin işsizlik maaşını tekrar bağlatması mümkün olmaktadır. İŞKUR tarafından tavsiye edilen eğitimlerin kabul edilmesi ve kurslara düzenli katılımın sağlanması durumunda işsizlik maaşı ödeneği kaldığı yerden devam eder. Ancak kişilerin daha önce başlatılmış olan işsizlik maaşı sürelerinin kalan ayları kadar ödeme yapılmaktadır. Öneğin 8 ay boyunca işsizlik maaşı alması gereken kişinin, 3 ay sonra maaşı kesiliyorsa ve gerekli şartları yerine getirerek tekrar maaş alma hakkı elde ediyorsa yalnızca kalan 5 aylık sürede maaş alabileceklerdir.

 



Son Güncelleme: 16.10.2020 23:29
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Anahtar Kelimeler:
IşkurIşsizlik Maaşı
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