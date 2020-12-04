İşsizlik maaşı bugün yatacak mı, ne zaman yatar? İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama

İşsizlik maaşı alma hakkı elde eden kişilerin ödemelerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre önceki aylarda her ayın beşinde yapılan ödemelerin aralık ayı için 4 Aralık 2020 Cuma günü yapılacağı açıklandı.

İşsizlik maaşı ödemeleri yapıldı mı?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde işsizlik maaşlarının 4 Aralık Cuma günü ödeneceğini açıkladı. Hak sahiplerinin maaşlarına PTT şubelerinden veya kayıtlı hesaplarından ulaşabilecek.

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İşsizlik maaşı almanın koşulları nelerdir?

-Kişinin istek ve kusuru haricinde işten ayrılması

-İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki 120 gün iş sözleşmesine tabi olmak

-İş sözleşmesinin feshinden önceki son üç senede en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak

-İş sözleşmesinin feshedilmesinden sonraki 30 gün zaman zarfında İŞKUR’a şubeleri veya intenet sitesi üzerinden başvuruda bulunmak

İş maaşı başvurusu nasıl yapılır?

İş sözleşmesi feshedildikten sonraki 30 günde İŞKUR şubeleri veya www.iskur.gov.tr sitesi üzerinden başvuruda bulunulabilir. İşsizlik maaşı alabilmek için kişi herhangi bir işte çalışabilecek durumda olması gerekir. Böylelikle kişinin aktif iş arama kaydı yapılır. Sigortalı işsiz İŞKUR üzerinden danışmanlık, iş bulma ve meslek eğitimi gibi hizmetler alabilir. Bu yüzden vekaletname ile başvuru yapılamaz.

Günlük işsizlik maaşı, sigortalı kişinin iş sözleşmesinin feshinden önceki dört aylık primi esas alınıp günlük ortalama brüt kazancın %40’ı olarak hesaplanır. Böylece işsizlik maaşı en fazla aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının %80’i kadardır. İşsizlik maaşından damga vergisi dışında hiçbir vergi alınmaz.