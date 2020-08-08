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İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi! haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi! ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Ağustos 8 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:20
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
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Pandemi sürecinde pek çok vatandaş ya işsiz kaldı ya da çalıştığı iş yerleri geçici süre ile kapandığı için maddi açıdan zorluklar yaşamadı. Hal böyle olunca hükümet vatandaşlara yardım etmeye başladı. Gerek Biz Bize Yeteriz Türkiye’m kampanyası gerekse kamu bankaları tarafından sağlanan krediler vatandaşlara can suyu oldu.

Son olarak yapılan açıklamalara bakıldığında işsizlik maaşına başvuran kişilerin durumlarına daha hızlı bakılarak daha hızlı ve güvenilir sonuçlar veriliyor.

Karşılıksız başvuru sonucunda 1300 TL

Covid-19 sürecinde ekonomik olarak zorlanan vatandaşlar için hükümet tarafından 102 milyar TL yardım yapıldı. İşsizlik maaşına başvuru yapan vatandaşların Kasım ayından bu yana sayısı 136.311’ini bularak ciddi bir rekor kırdı. Bir önceki ayda başvuru sayısı 121.592 olarak açıklanırken bu ay kısa sürede 136 binden fazla başvuru gerçekleşti.


İşsizlik Sigorta Fonu Mart 2002 yılında devreye girdiğinden bu yana günümüze kadar 7 milyon 724 bin 373 başvuru yapıldı. Başvurular sonucunda 5 milyon 54 bin 87 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazanırken başvuru sonucunda 12 milyar 941 milyon TL ödeme yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir.

İşsizlik maaşı alabilmek için şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı uygulanmaya başladığından beri pek çok kişiye büyük yardımları dokunmuştur ve halende ekonomik anlamda yardım etmeye devam etmektedir. Vatandaşların en merak ettiği konu ise herkesi işsizlik maaşından faydalanabilir mi sorusu olmaktadır.

4447 sayılı İşsizlik Sigorta Kanunu 2002 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 13 yıl yıllık bir süre zarfı bulunmaktadır. 13 yıllık süre zarfında başvuru yapan kişilerin başvurularından 1.5 milyonuna ret cevabı verilmiştir.

İşsizlik maaşına başvuru yapılmak istendiği takdirde bilinmesi gereken evlilik ve askerlik nedenleri ile işten ayrılınmaması gerekmektedir. İşsizlik maaşı alabilmek için öte yandan 6 ay sigorta priminin dolmuş olması gerekmektedir. 6 aylık süreye 1 gün kalsa bile işten çıkış belgesi alınması durumunda işsizlik maaşı alınması zora girecektir. Aynı zamanda işsizlik maaşından faydalanabilmek için iş akdinin sona ermemiş olması gerekmektedir. Öte yandan iş verenin işçi ayrılmadan önce suçu işçiye atmak için başvuru yapması durumunda işçiler hem kıdem tazminatı hem de işsizlik maaşından faydalanma olanağı azalmaktadır.

İşsizlik maaşı alabilmek için en önemli unsur ise 120 günde sürekli çalışma şartıdır. Aynı zamanda 120 günlük çalışmaya ek olarak son 3 yıl içerisinde 600 gün çalışmış olma zorunluluğu da vardır. İşçi eğer 119 gün çalışmış ise işsizlik maaşından faydalanamamaktadır.

Geçici işçi için yasal engel bulunmuyor

Belirtilen kanunlar içerisinde mevsimlik işçilerin işsizlik maaşı kapsamına alınmaları ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle 600 gün ve 120 gün şartlarına uyanların işsizlik maaşından faydalanabilirken bu şartları yerine getirmeyen vatandaşların başvuruları ret cevabı alacaktır.



Son Güncelleme: 08.08.2020 14:20
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