İşsiz olan vatandaşlar devletten ne gibi yardımlar alabilir? Devletin sağladığı destekler nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve geliri olmayan tüm vatandaşlar devlet yardımı alma hakkına sahiptir. Devlet, vatandaşların temel ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde karşılamalarını sağlamak için birçok farklı türde destek sunulmaktadır. Özellikle son zamanlarda yaşanan Korona virüsü salgını sebebiyle birçok vatandaş işini kaybetti ve para kazanamıyor. Bu nedenle devletin geliri olmayan vatandaşlara sağladığı destek daha da arttı.

Gelirim yok, işim yok Devletten ne tür yardımlar alabilirim? Sosyal yardım ve Dayanışma Vakfı gibi vakıflardan medet uman vatandaşlara gösterilecek tartışmasız en iyi adrestir. Gelirleri olmadığı için devlet yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar öncelikle bu vakıflara başvurmalıdır.

Geliri Olmayanın Devlet Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Geliri olmayan vatandaşlar devlet yardımına başvurabilirler. Geliri olmayan kişinin bu yardımlara nasıl başvurulacağı sorusu şu şekilde cevaplanabilir, geliri olmayan ve devletten yardım isteyen vatandaşlar farklı şekillerde başvurabilirler. Geliri olmayan kişiler için devlet yardımına başvurma yolları şu şekilde listelenebilir:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına direkt kişinin kendisi başvuru yaparak

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına telefonla başvurmak

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına web sitesi aracılığıyla başvurmak

E–devlet aracılığıyla başvurmak

CİMER aracılığıyla başvurmak

Valilik ve kaymakamlık resmi web sitesi aracılığıyla başvurmak

Geliri Olmayanlar Devletten Hangi Yardımları Alabilir?

Geliri olmayan vatandaşlara devlettin sunduğu yardımlar şu şekilde listelenebilir;

Gebelik yardımı

Gelir yardımı

Engelli yardımı

Doğum yardımı

Elektrik faturası yardımı

Kırtasiye yardımı

Eğitim yardımı

Gıda ve yiyecek yardım

Fakirlik maaşı

Aile yardımı

Barınma yardımı

Kira yardımı

TOKİ yardımı

Askerlik yardımı

Yetim – öksüz yardımı

Yakacak yardımı

Geliri Olmayana Yardım Yapan Kurumlar Hangileridir?

Devletin yanı sıra birçok kurum da geliri olmayan vatandaşlara maddi ve manevi destek sağlıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ek olarak, belediyelerden yiyecek, giyecek ve mali yardım alabilirsiniz.

Geliri olmayan kişilere yardım eden kurumlar aşağıda listelenmiştir;