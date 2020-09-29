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İşsiz olan vatandaşlar devletten ne gibi yardımlar alabilir? Devletin sağladığı destekler nelerdir?

Covid-19 virüsünün hayatımıza girmesiyle birlikte işten çıkarılan vatandaşlar devlet üzerinden ne gibi yardımlardan faydalanabilir? Ekonominin gerilemesiyle yaşanan sıkıntılar nedeniyle çalışmayan vatandaşlarımız bu durumdan daha çok etkilenmiştir. İşte devlet tarafından sağlanan yardımlar.

29 Eylül 2020 Salı 19:19
İşsiz olan vatandaşlar devletten ne gibi yardımlar alabilir? Devletin sağladığı destekler nelerdir?
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve geliri olmayan tüm vatandaşlar devlet yardımı alma hakkına sahiptir. Devlet, vatandaşların temel ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde karşılamalarını sağlamak için birçok farklı türde destek sunulmaktadır. Özellikle son zamanlarda yaşanan Korona virüsü salgını sebebiyle birçok vatandaş işini kaybetti ve para kazanamıyor. Bu nedenle devletin geliri olmayan vatandaşlara sağladığı destek daha da arttı.

Gelirim yok, işim yok Devletten ne tür yardımlar alabilirim? Sosyal yardım ve Dayanışma Vakfı gibi vakıflardan medet uman vatandaşlara gösterilecek tartışmasız en iyi adrestir. Gelirleri olmadığı için devlet yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar öncelikle bu vakıflara başvurmalıdır.

Geliri Olmayanın Devlet Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Geliri olmayan vatandaşlar devlet yardımına başvurabilirler. Geliri olmayan kişinin bu yardımlara nasıl başvurulacağı sorusu şu şekilde cevaplanabilir, geliri olmayan ve devletten yardım isteyen vatandaşlar farklı şekillerde başvurabilirler. Geliri olmayan kişiler için devlet yardımına başvurma yolları şu şekilde listelenebilir:

  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına direkt kişinin kendisi başvuru yaparak
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına telefonla başvurmak
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına web sitesi aracılığıyla başvurmak
  • E–devlet aracılığıyla başvurmak
  • CİMER aracılığıyla başvurmak
  • Valilik ve kaymakamlık resmi web sitesi aracılığıyla başvurmak


Geliri Olmayanlar Devletten Hangi Yardımları Alabilir?

Geliri olmayan vatandaşlara devlettin sunduğu yardımlar şu şekilde listelenebilir;

  • Gebelik yardımı
  • Gelir yardımı
  • Engelli yardımı
  • Doğum yardımı
  • Elektrik faturası yardımı
  • Kırtasiye yardımı
  • Eğitim yardımı
  • Gıda ve yiyecek yardım
  • Fakirlik maaşı
  • Aile yardımı
  • Barınma yardımı
  • Kira yardımı
  • TOKİ yardımı
  • Askerlik yardımı
  • Yetim – öksüz yardımı
  • Yakacak yardımı

Geliri Olmayana Yardım Yapan Kurumlar Hangileridir?

Devletin yanı sıra birçok kurum da geliri olmayan vatandaşlara maddi ve manevi destek sağlıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ek olarak, belediyelerden yiyecek, giyecek ve mali yardım alabilirsiniz.

Geliri olmayan kişilere yardım eden kurumlar aşağıda listelenmiştir;

  • Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
  • Türkiye Sokak Çocukları Vakfı
  • Sosyal Hizmetler
  • İHH Vakfı
  • Belediyelerin Maddi Yardım


Son Güncelleme: 29.09.2020 19:19
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Anahtar Kelimeler:
İşsizCovid-19EkonomiDevletDestek
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