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İşsiz, esnaf, ev kadını, emekli, çalışan, çalışamayan ihtiyaç sahibi herkes için maddi yardım

İşsiz, ev hanımı, işi olmayan ve benzeri ihtiyaç durumunda olanlar için devlet maddi yardımlarına devam ediyor. Devlet’in sağladığı bu destek paralarını hangi durumdaki vatandaşlar alabilir? Hangi vatandaşlar bu destek yardımını alabilmekte? Bu yardıma nasıl başvurulur? Detayları haberimizde…

15 Haziran 2021 Salı 14:07
İşsiz, esnaf, ev kadını, emekli, çalışan, çalışamayan ihtiyaç sahibi herkes için maddi yardım
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Devletin hasta, yaşlı, işsiz ayırt etmeksizin ihtiyaç sahiplerine verdiği destek paraları devam etmekte. Bu ödemeleri hangi durumlarda alabilmek mümkün işte detaylar.

Cenaze Yardımı

SGK tarafından verilen bir yardım olan cenaze yardımı bir miktar SGK primi ödemiş olan sigortalı bir kimsenin yakını hayatını kaybettiğinde sağlanmakta. Bu ödeme hayatını kaybeden kişinin eşin ve çocuklarını kapsamakta. Ölen kişinin eşi veya çocukları olmadığı taktirde 1. Dereceden yakınları bu yardımdan faydalanabilmekte.

Doğum desteği

Doğum yapan anneye verilen para desteğinde 2015 ile birlikte çocuk sayısına göre de destek ödemesi verilir. Bu ilk çocuğa 300, ikinciye 400, üçüncüye ise 600 TL şeklindedir.

Yol yardımı desteği

Sağlık alanında verilen bir destektir. Sigortası olan birinin organ nakli, kanser tedavisi gibi acil sebeplerden ötürü başka bir yere gönderildiği taktirde SGK böyle bir destek sağlamakta.

Kreş desteği

Çalışma hayatı olan aynı zamanda da 0-60 ay arasında çocuğu olan kadınlara 24 ay süreyle aylık 650 TL olmak üzere maaş verilmekte. Bu destek için çocukların kreş veya bakımevine gitmeleri gerekmekte.

İş görememezlik desteği

SGK’nın sağladığı bu destek, çalışan kişilerin iş kazası, hastalık gibi durumlarla çalışamayacak duruma geldiklerinde sağlık raporu temin etmeleriyle birlikte verilmekte.

Eğitim ödemesi

Aile Bakanlığı ve AB Delagasyonunca sağlanan bu destek, kadınlara bir kez 650 TL’lik bir yardım verilmekte.

Süt parası desteği

Annelere verilen desteklerden bir diğeri de süt desteğidir. 178 TL şeklinde annelere verilir.

Bakıcı desteği

2 ve 5 yaş arası çocuk sahibi olup çalışma durumuna devam eden annelere devlet bu ödemeyi sağlamakta.

Çeyiz desteği

Devlet evlenmeye hazırlanan annesi veya babasından yetim maaşı gelen genç kızlara bu desteği sağlamakta. Başvuruyu yapan genç kızlara sağlanan bu tutar 24 maaş boyutundadır.

Doğum izni desteği

Çalışan annelere doğum öncesi veya sonrası izin kullanan annelere verilmekte. En düşük 6 bin 367 TL olarak annelere sağlanmakta.

Emekli olamayanlara prim desteği

Emekli olmak amacıyla senelerce prim yatırmış insanlar bazı nedenlerden dolayı emekli durumuna giremiyorlarsa ödemiş oldukları primi geri isteme hakkına sahipler. Fakat bu ödemenin olabilmesi için belirlenen prim ve gün koşullarına uyulmuş olmalı.


Son Güncelleme: 15.06.2021 14:07
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Devlet DesteğiÖdemeYardım
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