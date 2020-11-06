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İŞKUR'dan vatandaşlara 100 TL destek!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara 100 TL verecek. İŞKUR'un kurslarıyla hem meslek sahibi olabilir hem de para kazanabilirsiniz.

06 Kasım 2020 Cuma 12:25
İŞKUR'dan vatandaşlara 100 TL destek!
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İŞKUR tarafından ülke genelinde binlerce kişinin istihdam edileceği açıklandı. İŞKUR’un yayınladığı yeni iş ilanlarıyla 50 ilde personel ve işçi alımı yapacağı duyuruldu. KPSS şartı bulunmayan alımlarda adaylar sınava tabi tutulmayacak. İşe alımlarda vatandaşlar yalnızca işbaşı ve mesleki eğitim kurslarına katılım sağlayacak.

6 ay boyunca işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kurslarına katılan adayların, kursları başarıyla tamamlamaları halinde direkt olarak işe yerleştirilecekler. İŞKUR’un yeni alımlarıyla birçok kişi meslek sahibi olacak.

İŞKUR işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kurslarına kimler başvurabilir?

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşından büyük olmak,


Herhangi bir kurumdan emekli olmamak,

Programa başvuru yapan işverenin son 3 aylık dönemde çalışanı olmamak,

Programa katılmadan önce uzun vadeli sigortalı olmamak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmeti almış olmak.

İŞKUR kurslarına katılanlara ne kadar ücret verilir?

İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kurslarına katılım sağlayan vatandaşlara günlük 89,4 TL, öğrencilere ise 67,05 TL ödeme yapılmaktadır. Kursa katılan kişilerin işsizlik maaşları almaları durumunda ise bu ücret 44,7 TL olmaktadır. Bunun yanında İşte Anne Projesi kapsamında eğitimlere katılan 0-15 yaş çocuğu olan annelere günlük 85 TL ödeme yapılmaktadır. Geleceğin mesleği olarak belirlenen mesleklerin eğitimine katılan vatandaşlara 100 TL, imalat sektöründeki meslekler için eğitimlere katılan kadınlara 2-5 yaş arasındaki çocukları için 400 TL ödeme yapılmaktadır. Ayrıca işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kurslarına katılan kişilerin Genel Sağlık Sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

 



Son Güncelleme: 06.11.2020 12:25
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Anahtar Kelimeler:
IşkurDestekIşbaşıMeslekiEğitim
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