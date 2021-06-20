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İŞKUR’dan üniversite öğrencilerine 7500 TL destek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR, Akademik Çalışma Programı kapsamında lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerine 7500 TL'ye kadar destek verileceğini açıkladı.

20 Haziran 2021 Pazar 15:18
İŞKUR’dan üniversite öğrencilerine 7500 TL destek!
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversite öğrencilere destek vereceğini açıkladı. Akademik Çalışma Programı kapsamında lisans, lisans üstü ve doktora öğrencilerinin faydalanabileceği destek programı için başvurular başladı. Program ile gençlerin çalışma hayatına hazırlanmaları ve istihdam edilmeleri amaçlanıyor.

Akademik Çalışma Programı desteği için başvurular başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR ile işbirliği içerisinde olarak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik çalışmaları için 7500 TL tutarında destek sağlanacağını açıkladı. Başvurular 15 Mart 2021 – 14 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak.

Öğrencilere ne kadar destek verilecek?

Akademik çalışmalara destek programı kapsamında lisans öğrencilerine 2500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5000 TL, doktora öğrencilerine ise 7500 TL destek sağlanacak.

Akademik çalışma programı nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR’un hazırladığı akademik çalışma programı ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin hazırladığı akademik çalışmalara teşvik etmek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır.

Akademik çalışma programı başvurusu nasıl yapılır?

Akademik Çalışma Programına başvurular 15 Mart 2021 – 14 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Programa başvuru yapmak isteyen öğrenciler akademi.iskur.gov.tr adresinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Program kapsamında verilecek destek ücretleri tamamen karşılıksız olup bölüm şartı aranmayacaktır.

Lisans öğrencileri için başvuru şartları nelerdir?

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenci olmak,

Not ortalaması en az 3,30 ya da 83,66 puan ve üzerinde olmalı,

Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış olması koşuluyla YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden en az 70 puan almış olmak,

Başvuru döneminde üniversite hazırlık sınıfı yarıyıl dönemleri hariç 4.yarıyılı tamamlamış olmak,

Başvuruda, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 5000 kelimeyi geçmeyecek akademik çalışma hazırlamak,

Kamu kurumlarında çalışmıyor olmak şartları aranmaktadır.

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için başvuru şartları nelerdir?

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenci olmak,

Not ortalaması en az 3,30 ya da 83,66 puan ve üzerinde olmak,

Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış olması koşuluyla YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak,

Tez aşamasında olmak ya da tez önerisini hazırlamış olmak,

Başvuruda, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 7500 kelimeyi geçmeyecek akademik çalışma hazırlamak,

Kamu kurumlarında çalışmıyor olmak,

Özel öğrenci statüsünde olmama şartları aranmaktadır.

Yukarıda belirtilen şartların yanı sıra açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri de şartları sağlamaları halinde programa başvuru yapabilmektedir. Lisans ve lisansüstü eğitimini aynı anda gören kişiler de başvuru yapabilir ancak bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar geçerli olmaktadır.

 


Son Güncelleme: 20.06.2021 15:18
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Anahtar Kelimeler:
IşkurAile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler BakanlığıDestek
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