İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000...
Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert tepki: Terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz
Son Dakika
Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert...
Tottenham, Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor
Son Dakika
Tottenham, Merih Demiral'ı transfer etmek...
İş yerini açmaya gittiğinde büyük şok yaşadı! Gözlerine inanamadı
Son Dakika
İş yerini açmaya gittiğinde büyük...

İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi

İşkur’dan büyük müjde! İhtiyaç sahiplerine 95 TL cep harçlığı verilecek. İşkur programlarında eğitim alanlara verilecek olan yardım detayları ve başvuru şartları açıklandı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 09:40
İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi
Takip Et:

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıları gidermek amacıyla devlet birçok yardımda bulundu. Bu yardımlara bir yenisi daha eklendi. İşkur pandemi desteği kapsamında 95 TL cep harçlığı vereceğini açıkladı.

İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında İşkur hazırladığı destek programlarıyla vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. İşkur son olarak mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara 30 TL ile 95 TL arasında cep harçlığı vereceğini aynı zamanda programlara katılan annelere de 400 TL kredi vereceğini duyurdu.

Söz konusu destekten faydalanmak için istenen şartlar ise şu şekilde;

  • İşkur’a işsiz olduğunu belirtmek adına kayıt yaptırmak,
  • 15 yaşını doldurmuş olmak,
  • Açılan mesleki eğitim kurslarına katılmak için aranılan mesleki şartlara sahip olmak,
  • İş ve meslek danışmanları tarafından verilen hizmetlerden faydalanarak gereken yetkinliği kazanmak,
  • Aktif olarak bir yerde çalışmamak ya da emekli olmamak.


İşkur mesleki eğitim programlarına açık öğretim ve örgün öğretimde olan üniversite öğrencileri de katılabiliyor.

İşkur cep harçlığı başvurusu nasıl yapılır?

İşkur cep harçlığı başvuruları İşkur hizmet binalarında yapılmaktadır. Mesleki eğitim programlarına katılan kişiler hizmet binalarına giderek başvuruda bulunabilir. İşkur 81 ilde hizmet binalarıyla vatandaşlara hizmet vermektedir.

Cep harçlığı programı ile İşkur günlük ücret ne kadar?

Cep harçlığı kapsamında verilecek ücretler kişinin aldığı eğitim ve eğitim süresine göre değişmektedir. Genel olarak ücretlendirmeler şu şekilde;

  • İş garantisi olan sanayi sektörü içerisinde açılan İşkur meslek edinme kurslarına katılanlar günlük 60 TL,
  • İstihdam garantili olan geleneksel meslek grupları kurslarına katılan kişiler günlük 40 TL,
  • İstihdam garantisi olmayan mesleki kurslar için günlük 30 TL,
  • 15 yaşından küçük çocuğu olan İşte Anne Projesi kapsamında eğitim alan annelere günlük 95 TL,
  • 2-5 yaş arasında bebekleri olan annelere bakıcı ve kreş desteği kapsamında 400 TL,
  • Genel Sağlık Sigortası prim ödemesi desteği verilmektedir.

Tüm bunların yanı sıra İşkur kursa katılan kişilerin sigorta primlerini de ödemektedir.

 



Son Güncelleme: 05.10.2020 09:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IşkurCep Harçlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor

Popüler Haberler

Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon özellikleri nedir? Nerelerde kullanılır?
Ptt kargo ortalama kaç günde gelir? 2020Ptt kargo adrese kaç günde ulaşıyor?
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2020 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Kıdem tazminat fonu nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
E-devlet çoçuk parası nasıl sorgulanır? 2020 Çoçuk parası için gerekli evraklar
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Formula 1 yarışları hangi tarihlerde olacak? Formula 1 Türkiye yarış tarihleri ve zamanları
Kalıcı makyaj ne kadar kalıyor, kalıcı makyaj ne zaman çıkar?
KYK kredi borcunun ödenmemesi durumunda ne olur? 2020 Kyk borçları silinecek mi?
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2019 Pazartesi - Burcunuz bugün sizin için neler söylüyor?
Sahra hastanesi nedir? Sahra hastanesi ne zaman ve ne için kurulur?
Emekli kurban bayramı ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?
Kuzgun yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuzgun yeni sezon fragmanı yayında!
Bim'in 249 TL'den satışa sunduğu Hikvision taşınabilir ssd incelemesi
Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları 5 Ekim 2020 Pazartesi
TOKİ Engelli başvuruları şartları ve engelli vatandaşa satışlardaki kontenjan durumu
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi vadeleri 2020
Volvo XC90 teknik özellikleri nelerdir? 2020
Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? 2020 Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor?
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.