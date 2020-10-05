Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıları gidermek amacıyla devlet birçok yardımda bulundu. Bu yardımlara bir yenisi daha eklendi. İşkur pandemi desteği kapsamında 95 TL cep harçlığı vereceğini açıkladı.

İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında İşkur hazırladığı destek programlarıyla vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. İşkur son olarak mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara 30 TL ile 95 TL arasında cep harçlığı vereceğini aynı zamanda programlara katılan annelere de 400 TL kredi vereceğini duyurdu.

Söz konusu destekten faydalanmak için istenen şartlar ise şu şekilde;

İşkur’a işsiz olduğunu belirtmek adına kayıt yaptırmak,

15 yaşını doldurmuş olmak,

Açılan mesleki eğitim kurslarına katılmak için aranılan mesleki şartlara sahip olmak,

İş ve meslek danışmanları tarafından verilen hizmetlerden faydalanarak gereken yetkinliği kazanmak,

Aktif olarak bir yerde çalışmamak ya da emekli olmamak.

İşkur cep harçlığı başvurusu nasıl yapılır?

İşkur mesleki eğitim programlarına açık öğretim ve örgün öğretimde olan üniversite öğrencileri de katılabiliyor.

İşkur cep harçlığı başvuruları İşkur hizmet binalarında yapılmaktadır. Mesleki eğitim programlarına katılan kişiler hizmet binalarına giderek başvuruda bulunabilir. İşkur 81 ilde hizmet binalarıyla vatandaşlara hizmet vermektedir.

Cep harçlığı programı ile İşkur günlük ücret ne kadar?

Cep harçlığı kapsamında verilecek ücretler kişinin aldığı eğitim ve eğitim süresine göre değişmektedir. Genel olarak ücretlendirmeler şu şekilde;

İş garantisi olan sanayi sektörü içerisinde açılan İşkur meslek edinme kurslarına katılanlar günlük 60 TL,

İstihdam garantili olan geleneksel meslek grupları kurslarına katılan kişiler günlük 40 TL,

İstihdam garantisi olmayan mesleki kurslar için günlük 30 TL,

15 yaşından küçük çocuğu olan İşte Anne Projesi kapsamında eğitim alan annelere günlük 95 TL,

2-5 yaş arasında bebekleri olan annelere bakıcı ve kreş desteği kapsamında 400 TL,

Genel Sağlık Sigortası prim ödemesi desteği verilmektedir.

Tüm bunların yanı sıra İşkur kursa katılan kişilerin sigorta primlerini de ödemektedir.