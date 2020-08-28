İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...

İşkur Sosyal Çalışma programı nedir? 2020 İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvurusu şartları ve çalışma saatleri

İşkur'un geçtiğimiz yıl başlattığı Sosyal Çalışma Programı 2020 yılı itibariyle de devam ediyor. Öğrencilere iş imkanı sunan programa başvurmak isteyenler için başvuru şartları açıklandı.

28 Ağustos 2020 Cuma 17:03
İşkur Sosyal Çalışma programı nedir? 2020 İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvurusu şartları ve çalışma saatleri
Takip Et:

İşkur tarafından öğrencilerin çalışma hayatını görmesi açısından başlatılan Sosyal Çalışma Programı ile birlikte öğrencilerin çalışma hayatında yer bulması hedefleniyor. Öğrencilerin okul hayatları devam ederken iş hayatı tecrübeleri edinmeleri için başlatılan program ile birlikte öğrenciler para kazanma şansına sahip oluyor. İlk oalrak 2019 yılında başlayan program Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İşkur tarafından hayata geçirildi.

Sosyal Çalışma Programının özellikleri nelerdir?

Yaz aylarında boş durmak istemeyen öğrencilere iş hayatında dair tecrübeler katmayı hedefleyen program, aynı zamanda öğrencilere maddi destek de sağlamaktadır. Öğrencilere istihdam sağlanan projede programın içeriği ise şöyle:

  • Doğa koruma faaliyetleri
  • Kültürel miras restore faaliyetleri
  • Kütüphane bakım ve düzen faaliyetleri
  • Kamu kurumlarında kültürel ve sosyal faaliyetler

İşkur Sosyal Çalışma Programına kimler katılabilir?


Sosyal Çalışma Programına katılmak isteyen öğrencilerde aranan tek şart lisans öğrencisi olmalarıdır. Programa açık öğretim, yüksek lisans veya doktora öğrencileri başvuramamaktadır. Örgün eğitimine devam eden öğrenciler İşkur tarafından hazırlanan programa katılarak yaz aylarını değerlendirebilmektedir. Örgün eğitim hayatına devam eden öğrencilerde herhangi bir bölüm zorunluluğu aranmamaktadır. 3 ay boyunca çalışma hakkı kazanan öğrenciler bu süre sonrasında işleri bırakırlar. Gelecek yıl başvuran öğrenciler eğer geçtiğimiz yılda bu programa katıldıysa gelecek yıl programa başvuramaz.

İşkur Sosyal Çalışma Programı başvuru nasıl yapılır?

Programa başvuracak öğrenciler İşkur resmi intenet sitesine giriş yaparak ilgili alandaki formu doldurması halinde programa başvuru yapmış olacaktır. Başvuru için gereken adımlar şu şekildedir:

  • İşkur resmi intenet sitesine giriş yapınız.
  • Sosyal Çalışma Programı başlığına tıklayarak ilgili başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

Başvuru formunda öğrenciler tarafından doldurulması istenilen bilgiler şu şekildedir:

  • Program No
  • Çalışma Alanı
  • Sosyal Çalışma Programı
  • İkamet Edilen İl / İlçe
  • Uygulama Alanı
  • Program Tarihleri

SÇP çalışma saatleri nasıldır?

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında deva eden programda öğrenciler günlük 8 saat çalışmak zorundadır. Aylık 12 gün çalışan öğrenciler, aylık bu süre için 860 TL ödeme almaktadır. Öğrencilere bu programda günlük ödenen tutar ise 76 TL olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 28.08.2020 17:03
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!

Popüler Haberler

İşkur Sosyal Çalışma programı nedir? 2020 İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvurusu şartları ve çalışma saatleri
Hayranlıkla bakılan harika görünen kıvırcık saç modelleri 2020
The Simpsons kehanetleri doğru çıktı mı? Amerika başkanı Trump öldü mü?
Telefon doğru kullanımı nasıldır? Akıllı telefon kullanırken yaptığınız 5 büyük hata
Kuaförüm Sensin Kaan Kardeşler neden ayrıldı, yarışmadan elendi mi, geri gelir mi?
Doya Doya Moda 28 Ağustos Cuma tekrarı TV8 Youtube izle
Müge Anlı bugünkü son bölüm 28 Ağustos 2020 youtube özeti izle
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
Ferhan Şensoy Elveda SSK kitabı konusu ne? Elveda SSK adlı kitabı hayvana tecavüz anlatımı olay oldu!
Fenerbahçe Youtube Katıl nedir, nasıl yapılır? FB Youtube katıl ücretleri ve başvuru adresi
Uğurkan Erez ayrıldı mı Doya Doya Moda'da neden yok, ayrıldı mı, programa neden çıkmıyor?
2020 Yılı hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kesin kayıt ve kura tarihleri
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7 Nisan Salı yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? Edho Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Çukur Vartolu Yamaç’ı vuruyor mu? Yamaç ölüyor mu? Yeni bölümden meraklandıran fragman
Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır? 2019 Doğum Borçlanması İçin Gerekli Evraklar
Seni Çok Bekleyeceğim dizisi ne zaman başlayacak? Star tv yeni aşk dizisi oyuncuları kimler?
600 TL Çocuk desteğinden kimler yararlanabilir? Çocuk parası destek ödemesi şartları nelerdir?
MEB hangi liselerde boş kontenjan bulunuyor? 2020 MEB Lise boş kontenjan sorgulama
Ferhan Şensoy Elveda SSK kitabı neden tartışılıyor?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Ağustos 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Avukat Aytaç Ünsal kimdir? Aytaç Ünsal kimdir nereli? Neden cezaevinde ve ölüm orucunda?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.