İşkur Sosyal Çalışma programı nedir? 2020 İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvurusu şartları ve çalışma saatleri

İşkur tarafından öğrencilerin çalışma hayatını görmesi açısından başlatılan Sosyal Çalışma Programı ile birlikte öğrencilerin çalışma hayatında yer bulması hedefleniyor. Öğrencilerin okul hayatları devam ederken iş hayatı tecrübeleri edinmeleri için başlatılan program ile birlikte öğrenciler para kazanma şansına sahip oluyor. İlk oalrak 2019 yılında başlayan program Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İşkur tarafından hayata geçirildi.

Sosyal Çalışma Programının özellikleri nelerdir?

Yaz aylarında boş durmak istemeyen öğrencilere iş hayatında dair tecrübeler katmayı hedefleyen program, aynı zamanda öğrencilere maddi destek de sağlamaktadır. Öğrencilere istihdam sağlanan projede programın içeriği ise şöyle:

Doğa koruma faaliyetleri

Kültürel miras restore faaliyetleri

Kütüphane bakım ve düzen faaliyetleri

Kamu kurumlarında kültürel ve sosyal faaliyetler

İşkur Sosyal Çalışma Programına kimler katılabilir?

İşkur Sosyal Çalışma Programı başvuru nasıl yapılır?

Sosyal Çalışma Programına katılmak isteyen öğrencilerde aranan tek şart lisans öğrencisi olmalarıdır. Programa açık öğretim, yüksek lisans veya doktora öğrencileri başvuramamaktadır. Örgün eğitimine devam eden öğrenciler İşkur tarafından hazırlanan programa katılarak yaz aylarını değerlendirebilmektedir. Örgün eğitim hayatına devam eden öğrencilerde herhangi bir bölüm zorunluluğu aranmamaktadır. 3 ay boyunca çalışma hakkı kazanan öğrenciler bu süre sonrasında işleri bırakırlar. Gelecek yıl başvuran öğrenciler eğer geçtiğimiz yılda bu programa katıldıysa gelecek yıl programa başvuramaz.

Programa başvuracak öğrenciler İşkur resmi intenet sitesine giriş yaparak ilgili alandaki formu doldurması halinde programa başvuru yapmış olacaktır. Başvuru için gereken adımlar şu şekildedir:

İşkur resmi intenet sitesine giriş yapınız.

Sosyal Çalışma Programı başlığına tıklayarak ilgili başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

Başvuru formunda öğrenciler tarafından doldurulması istenilen bilgiler şu şekildedir:

Program No

Çalışma Alanı

Sosyal Çalışma Programı

İkamet Edilen İl / İlçe

Uygulama Alanı

Program Tarihleri

SÇP çalışma saatleri nasıldır?

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında deva eden programda öğrenciler günlük 8 saat çalışmak zorundadır. Aylık 12 gün çalışan öğrenciler, aylık bu süre için 860 TL ödeme almaktadır. Öğrencilere bu programda günlük ödenen tutar ise 76 TL olarak belirlenmiştir.