İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

İŞKUR kurulduğu günden bu yana milyonlarca vatandaşa iş bulan, işveren ve işçi arasında köprü oluşturan bir kurum olarak dikkat çekmektedir. Özellikle pandemi döneminde işsizlik sıkıntısı yaşayan pek çok vatandaş İŞKUR’a giderek iş bulmaya çalışmış devam eden süreçte de İŞKUR profili oluşturmuştur. İŞKUR’da profil oluşturmayı bilmeyen pek çok kişi ise İŞKUR’da nasıl profil oluşturur sorusunu intenet üzerinden araştırmaktadır.

İŞKUR profili nasıl oluşturulur?

İŞKUR’dan profil oluşturabilmek için ilk olarak yapılması gereken İŞKUR resmi intenet sitesine girilmesi gerektiğidir. İŞKUR profil oluşturması için yapılması gerekenler,

Online olarak İŞKUR profili oluşturmak için İŞKUR’un resmi web sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapın.

Siteye giriş yapıldıktan sonra sayfanın sol tarafında bulunan web şubesi alanına tıklayın.

Burada İŞKUR E-Devlet şubesine tıklayın. Açılan sayfa kayıt sayfasıdır.

Bu sayfada sol tarafında bulunan İş Arayan kısmına tıklamak ve sonrasında da Üye Ol kısmına tıklamak üyelik oluşturma paneline girersiniz.

İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonrasında sayfada alt kısımda olan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.

Sonrasında kimlik detayları doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir.

Bilgiler girildikten sonra adımların tamamlanması gerekir. Tamam butonuna tıkladıktan sonra ise üyeliğiniz oluşturulmuş olur.

İşverenler nasıl İŞKUR profili oluşturur?

İş arayanlar profil oluşturabildiği gibi işverenler de personel alımlarında İŞKUR üzerinden profilleri sayesinde ilan açabilirler. Bunun için,

İşverenlerin esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapması gerekir. Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan üye ol butonuna tıklanması gerekir.

Burada İŞKUR kayıt sayfanın genel koşullarının okunması ve kabul edilmesi gerekmektedir.

Genel koşulların onaylanmasından sonrasında talep edilen Toplumsal Güvenlik Kurumu numarası, vergi numara detayları, etkinlik alanları, yasal bilgiler, şirket müessese zamanı, adres ve yazışma bilgilerinin eksiksiz ve doğru şekilde girilmelidir.

Gerekli bilgiler girildikten sonra işverenin İŞKUR profili oluşturulacaktır.

İŞKUR’da kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

İŞKUR sistemi üzerinde profil sahiplerinin belirli dönemlerde profillerini güncellemeleri ve kayıt yenileme işlemleri yapmaları gerekir. Bunu yapmak için,

iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir. Daha sonra İŞKUR kayıt olma alanına tıklanması gerekmektedir.

Bu işlem gerçekleştikten sonra İŞKUR sayfasının üst kısmında bulunan kutuya doğrulama kodunun girilmesi gerekmektedir.

Daha sonrasında T.C. kimlik numarası ve sizden istenen kimlik bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.

Bilgilerin güncellenmesi sonrasında kayıt işlemleri tamamlanmaktadır.

İŞKUR iş arayan kayıt belgesi nasıl oluşturulur?

İş bulma işlemleri için İŞKUR tarafından talep edilen bir diğer belge ise iş arayan kayıt belgesidir. Bu belgenin alınabilmesi için profil sahibi İŞKUR’a bizzat başvuru yapmalıdır. Şubelere gidemeyenler online olarak da bu işlemi yapabilirken yetkililer tarafından işlemin şubelerden yapılması tavsiye edilmektedir.

İŞKUR işçi alım başvuruları nasıl yapılır?

İŞKUR üzerinden profil oluşturulduktan sonra iş arayan kayıt belgeleri İŞKUR şubelerinden alınabilmektedir. Bu belge alındıktan sonra profil sahibi olan kişiye uygun iş ilanları SMS ile gönderilmektedir.

İŞKUR iş ilanları şubelerden alınabildiği gibi SMS olarak da iş arayanlara gönderilmektedir. İŞKUR’da profili olan ve iş arayan vatandaşlar bu sayede hem yurtiçi hem de yurtdışı firmalarında gerekli görüldüğünde başvuru yapabilmektedir.

İŞKUR iş ilanları nerede yayınlanır?

İŞKUR’dan iş ilanlarına ulaşabilmek için,

İŞKUR’da halihazırda olan iş ilanlarını sorgulamak için ilk olarak esube.ikur.gov.tr adresine giriş yapınız. Daha sonrasında açılan sayfada iş ilanlarını güncel şekilde görebilirsiniz.

Ayrıca bu sayfa üzerinden Türkiye ve yurt dışındaki tüm sektörlerden, tüm iş ilanları görülebilmektedir. İş aramasını sınırlamak için ülke, il, ilçe, sektör, duyuru zamanı, meslek, eğitim detayları ve gerekli bilgileri girerek, aramayı filtreleyebilirsiniz.

İşçilerin kendine uygun şekilde aramayı daraltmasından sonrasında sağ altta bulunan arama kısmına tıklamak gerekmektedir.

Burada tüm iş ilanları görülecektir.

İlanlar hakkında detaylı bilgiler filtreleme sonrasında görülebilmektedir.

İŞKUR’da bulunan iş ilanlarında ücret, emek harcama koşulları ve diğer tüm bilgiler de verilmektedir.

İşçi kendine uygun iş ilanı bulduğunda, aynı sayfada ki başvur butonuna tıklayabilir.

İşverenin başvuruyu kabul etmesi halinde, iş görüşmesi için gün verilecektir.

İŞKUR kayıt belgesi için gerekli evraklar nelerdir?

İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için İŞKUR İş Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişiden istenenler ise,

İŞKUR’a yalnızca T.C. vatandaşları kayıt yapabilmektedir.

Başvuru yapan vatandaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Reşit olan vatandaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekmektedir.

Bu şartları karşılayan vatandaşlar İŞKUR’a kayıt olabilirler.

Vatandaşın herhangi bir eğitim durumu veya çalışmışlığı yoksa, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekmektedir.

İş arayan kayıt belgesini İŞKUR’dan alınmış olması gerekmektedir.

İŞKUR profil sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

İŞKUR’dan oluşturulan profiller İŞKUR İl Müdürlüklerinden veya resmi İŞKUR intenet sitesi üzerinden sorgulanabilmektedir. Aynı zamanda e-Devlet üzerinden de İŞKUR profil sorgulaması yapılabilmektedir.