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İŞKUR İş'te Anne Projesi nedir, kimler faydalanabilir? İşte Anne Projesi ile annelere günlük 110 TL ödeme

Türkiye İş Kurum çalışmayan annelere ayda 2.870 TL ödemede bulunuyor. 2021’de de kadınlarımızın iş hayatında yer almaları ve istihdamın artması için 0 – 15 yaş arasında çocuğu olan anneleri iş hayatına katılımını hedefleyen İŞKUR annelere destek vermeye başladı. Peki, İŞKUR İş’te Anne Projesi nedir, kimler faydalanabilir? İşte detaylar…

10 Mart 2021 Çarşamba 02:13
İŞKUR İş'te Anne Projesi nedir, kimler faydalanabilir? İşte Anne Projesi ile annelere günlük 110 TL ödeme
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Devlet destekli İş’te Anne Projesi doğrultusunda 0 – 15 yaş aralığında çocuğu bulunan, İş Kulübü faaliyetlerinden yararlanan ve ardından işbaşı eğitim programlarına katılan anneler 2021 yılında günde 95 TL ödeme yapılacak. İstenilen kriterlere uyan anneler, İŞKUR’dan hizmet içi eğitim programları ile meslek kurslarına katıldıkları zaman, İŞKUR kendilerine aylık olarak ödeme yapacak. Devlet, çalışmayan fakat çalışmak isteyen annelere yönelik mesleki eğitim kursları doğrultusunda verilen eğitimlere katılım sağlayan annelere ayda 2.870 TL, üç ayda 8.610 TL maaş ödemesi yapmaktadır.

İŞKUR annelere aylık 2.870 TL ödeme yapıyor

0 – 15 yaş aralığında çocuğu olan ve çalışmayan annelerin tekrardan iş hayatına katılım sağlamaları ve istihdam edilmeleri amacı ile çocuğu olan anneler için devlet tarafından çeşitli destek sağlamaları yapılma devam edilirken, başvuru için aranan kriterler de merak konusu oldu.

İŞKUR’un İş’te Anne Projesi için istenilen başvuru kriterleri vatandaş tarafından araştırılıyor. Kadınların iş hayatında istihdamlarını artırmak amacı olan İŞKUR, çalışmayan annelere aylık 2870 TL destek vermekte. Çalışmak isteyen bütün anneler İŞKUR’un hazırladığı İş’te Anne Projesi ile hem işbaşı mesleki eğitim alacaklar hem de kursta bulundukları süre zarfınca maaş desteği alabilecekler.

2021 yılı İş’te Anne Projesi ne?

İŞKUR’un kadın istihdamına destek vermek amacı ile başlattığı İş’te Anne Projesi’ne dair uygulamanın usul ve esasları da açıklandı. Söz konusu yönetmelik doğrultusunda;

Türkiye İş Kurumu tarafından kadınların iş gücüne aktif bir şekilde katılmaları ile kadın istihdamının korunmasına ve artırılmasına yönelik olarak işsiz olan kadınların mesleki deneyim ile tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini almış oldukları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumlarının sağlanmasına yardımcı olunması için düzenlenmiş olan aktif işgücü hizmetleri doğrultusunda usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda belirlenmiş olan mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programları uygulanır ve geçmiş senelerde Yüz Günlük Eylem Planı ile devreye koyulan projeler arasında yer alan “Kadın İstihdamının İş’te Anne Projesi ile Desteklenmesi” projesi kapsamında İŞKUR tarafınca düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılım göstermesi uygun olan ve belirlenen gruplar içinde yer alan annelere, kursa ya da programa devamlılık gösterdikleri günler adına İŞKUR tarafınca belirlenmiş olan tutarda kursiyer ya da katılımcı zaruri giderin ödenmesi öngörülmüştür.

İŞKUR annelere 400 TL de bakım desteği veriyor!

Annelerin iş hayatından kopmaması, iş hayatında aktif olarak yer almaları ve istihdamlarının sağlanması amacı ile devlet pek çok farklı destek sağlamayı sürdürüyor. Çocuğu olan anneler için İŞKUR’un düzenlemiş olduğu işbaşı eğitim programları ile meslek kurslarına katılım sağlayan annelere harçlığın yanı sıra bakım desteği imkanı da veriliyor. İŞKUR’un düzenlediği İşbaşı Eğitim Programları ile meslek kurslarına katılım gösteren annelere günde 95 TL cep harçlığının yanı sıra ayda 400 TL de bakım desteği verilmektedir. İş’te Anne Projesi kapsamında 0 – 15 yaş aralığında çocuğu bulunan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, ardından işbaşı eğitim programları veya meslek kurslarına katılım sağlayan annelere günde 95 TL ayda ise toplam 2.870 TL aylık bağlanmaktadır.

Başvuru için hangi kriterler aranıyor?

  • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,
  • İşbaşı eğitim programına başvuru yapmak,
  • Başvuru tarihi öncesinde 3 ay boyunca işverenin çalışanı olmamak,
  • İşverenin birinci ya da ikinci dereceden yakını ya da eşi olmamak,
  • Emekli olmamak,
  • Başvuru tarihi öncesinde son 1 ay içinde emeklilik ya da malullük primi yatırmamış olmak.

Çalışma saatleri nasıl?

İşbaşı Eğitim Programı’nda; günlük minimum beş, maksimum sekiz saat olacak şekilde ve haftanın altı günü ile kırk beş saati geçmeyecek şekilde düzenleniyor.

İşbaşı Eğitim Programı’nda; bilişim ve imalat sektöründe işyeri ile mesleklerde maksimum altı ay, muhabirlikle alakalalı meslek dallarında maksimum dokuz ay, tehlikeli ve çok tehlikeli olan meslek dallarında MEB Hayat Boyu Öğrenme Modülleri’nin asgari süresinden az olmaması şartı ile ve diğer sektör alanlarında da maksimum üç ay uygulanıyor.

Başvurular nasıl yapılıyor?

Yukarıda yazan kriterlere uyan bütün anneler, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri’ne istedikleri zaman başvurularını yapabilirler.

Tarım sektöründe çalışanlar, isteği bağlı sigortalı olarak primini ödeyenler, sosyal yardım, engelli maaşı ve dul ile yetim aylığı alan kişiler de bu programdan yararlanabiliyorlar.



Son Güncelleme: 10.03.2021 02:13
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