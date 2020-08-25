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İşkur işbaşı eğitim programı ve kursiyer maaşları ne kadar?

Türkiye’nin en büyük iş bulma kurumu olan İŞKUR vatandaşlarımızı meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşımıza iş kapısı olan İŞKUR 2020 kursiyer maaşları en çok merak edilen konuların başında geliyor.

25 Ağustos 2020 Salı 15:47
İşkur işbaşı eğitim programı ve kursiyer maaşları ne kadar?
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Türkiye’nin en büyük iş bulma kurumu olan İŞKUR, milyonlarca vatandaşımıza ekmek kapısı olmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşımıza iş kapısı olan İŞKUR 2020 kursiyer maaşları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bu kurslarda kişinin mesleğe hazırlanması hususunda teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Bu programlara katılan kursiyerlere aynı zamanda maaş da verilmektedir. Bu ücretler günlük olarak kursiyerlerin hesaplarına yatırılır.

İŞKUR Asil Kursiyer Nedir?

İŞKUR’da herhangi bir eğitim programına ya da meslek kursuna başvurup başvurusu kabul edilen kişiler otomatik olarak asil kursiyer olur. Asil kursiyer olursanız başvurunuzun kabul edildiğini öğrenmiş olursunuz. Asil kursiyer seçilmeniz durumunda İŞKUR yetkililer sizinle irtibata geçerek kursun ya da eğitimin ne zaman başlayacağı ve kursun tüm detayları ile alakalı bilgilendirme yapmaktadır.

İŞKUR üzerinden asil kursiyer sorgulaması yapabilmek için size ait özel profil sayfasına girebilirsiniz. Burada İŞKUR kurs sorgulama butonu vardır. Henüz İŞKUR profili açmadıysanız resmi web adresinden yeni bir profil açabilirsiniz.

Yedek Kursiyer Nedir?                                                       

İŞKUR’da herhangi bir eğitim programına ya da meslek kursuna başvurup başvurusu olumsuz sonuçlanan kişiler, sistemde yedek kursiyer olarak görünmektedir. Asil üyelerin kurslara kayıt yaptırmamaları durumunda yedek kursiyerler kontenjana alınır.

İŞKUR Kursiyer Şartları


İŞKUR’da kursiyer olmak istiyorsanız bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlar;

  • İŞKUR sistemine kayıtlı bir işsiz birey olmanız gerekiyor. Kayıt yapmadıysanız profil hesabı açarak kaydınızı yapabilirsiniz.
  • Kişinin en az 15 yaşında olması gerekmektedir.
  • Kişinin emekli aylığı almıyor olması gerekmektedir.
  • Kurstan önce son 1 ay içerisinde herhangi bir yerde sigortalı çalışmamış olmanız gerekir.
  •  İş ve Meslek Danışmanı hizmetlerinden yararlanıyor olmanız gerekiyor.

İŞKUR Kursiyer Çalışma Saatleri Nedir?

İŞKUR kursiyerleri günde en az 5 saat, en fazla ise 8 saat çalışmaktadır.

Haftalık çalışma gün sayısı 6 gün, çalışma toplam saati ise 45 saattir.

Kişinin iş yeri bilişim ya da imalat sektöründeyse en fazla 6 ay çalışmaktadır. Muhabirlik tarzı işler yapıyorsa en fazla 9 ay çalışmaktadır. Daha ağır işlerde ise Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Modüllerine bağlı olarak en fazla 3 aydır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Maaşları

Kursların ve eğitim programlarının İŞKUR günlük ücretleri belli oldu. Buna göre İŞKUR kursiyer ödemeleri aşağıdaki gibidir;

  • İşsiz kişilerin günlük ücretleri 89,4 TL olarak belirlendi.
  • Öğrencilerin günlük ödemesi 67,05 olarak belirlendi.
  • Anne Projesi’nde 0-15 yaş çocuğu olan kişilere günlük ücret 95 TL’dir.
  • Geleceğe yönelik iş ve meslek sınıflarında eğitim alanlara günde 100 TL ödenir.
  • İmalat alanında çalışan kadınların 2-5 yaş aralığında çocukları varsa 400 TL bakım ücreti verilmektedir.
  • Bunun yanında kursiyer programı boyunca GSS ücreti ödenir.
  • Ayrıca iş kazası ve hastalıklara karşı tüm sigorta ücretleri İŞKUR tarafından ödeniyor.


Son Güncelleme: 25.08.2020 15:47
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Anahtar Kelimeler:
#İşkur#Kursiyer#Asil Kursiyer
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