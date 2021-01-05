İŞKUR evde iş ilanları var mı? İŞKUR evde paketleme iş ilanları?

Geçtiğimiz haftalarda pek çok sitede yer alan ancak resmi açıklamanın bulunmadığı İŞKUR’un evde paketleme işi merak edilmeye devam ediyor. İntenet sitelerinde yer alan evde boncuk dizme, ek iş fırsatları ve evde nikah şekeri işi gibi pek çok konu araştırılmaya devam ediyor.
İŞKUR evde ek iş için para ister mi?
Zaman zaman haber sitelerinde yer alan haberlere göre e-Devlet üzerinden İŞKUR sayfasına kayıt olanlar iş arama sayfası üzerinden evde paketleme işi verilebilmektedir.
İŞKUR paketleme iş ilanı önekleri
- Gıda üretim tesisimizde paketleme elemanı olarak çalışacaktır. Görüşmeler iş yerimizde yüz yüze yapılacaktır. Çalışma saatlerimiz 08:00 – 18:00’dir. Servisimiz mevcuttur. Maaş asgari ücrettir.
- Paketleme, kalıp toplama, kalıp besleme gibi pozisyonlarda rol alacak öncelikli olarak genç yeni mezun çalışma arkadaşları arıyoruz. Servisimiz yoktur.
- Hediyelik Eşya sektöründe 3 yıldır faaliyet gösteren firmamızın Kargo ve Paketleme departmanına personel aranmaktadır.
- Firmamız kendi e-ticaret sitesinin yanında, Çiçek Sepeti, N11, HB, Trendyol, vb. platformlarda aktif mağazalara sahiptir.
- Üretimde çalıştırılmak üzere erkek eleman alınacaktır.
- Firmanın tezgahında baklava paketleme işi yapacak ve tezgahta durabilecek daha önce unlu mamuller ürünlerinde çalışmış deneyimli adaylara ihtiyaç bulunmaktadır.
- Paketleme konusunda deneyimli, 25-35 yaş aralığında bayan paketleme elemanı alınacaktır.
Son Güncelleme: 05.01.2021 15:33