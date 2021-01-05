İŞKUR evde iş ilanları var mı? İŞKUR evde paketleme iş ilanları?

Geçtiğimiz haftalarda pek çok sitede yer alan ancak resmi açıklamanın bulunmadığı İŞKUR’un evde paketleme işi merak edilmeye devam ediyor. İntenet sitelerinde yer alan evde boncuk dizme, ek iş fırsatları ve evde nikah şekeri işi gibi pek çok konu araştırılmaya devam ediyor.

İŞKUR evde ek iş için para ister mi?

Resmi açıklamalar halen yapılmazken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı İş-Kur 3008 sayılı iş kanununa bağlı olan İŞKUR vatandaşlarına istihdam açmak ve Sosyal Devlet İlkesine göre evde paketleme işi vermektedir.

Zaman zaman haber sitelerinde yer alan haberlere göre e-Devlet üzerinden İŞKUR sayfasına kayıt olanlar iş arama sayfası üzerinden evde paketleme işi verilebilmektedir.

İŞKUR paketleme iş ilanı önekleri