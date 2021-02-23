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İŞKUR Anne projesine nasıl başvurulur? İŞKUR Anne Projesi ile 2870 TL maaş desteği

İŞKUR, herhangi bir işi olmayan annelere yönelik düzenlediği yeni projesini açıkladı. İŞKUR'un Anne projesi ile 2870 TL maaş desteği verileceği duyuruldu. Anne projesine başvuru şartları ve detaylarına içeriğimizde yer verdik.

23 Şubat 2021 Salı 17:34
İŞKUR Anne projesine nasıl başvurulur? İŞKUR Anne Projesi ile 2870 TL maaş desteği
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İŞKUR’dan işsiz anneleri sevindiren haber geldi. Kadın istihdamını desteklemek amacıyla çalışmayan annelere İŞKUR tarafından ayda 2870 TL maaş desteği sağlanacak. ‘Anne Projesi’ adı verilen uygulama ile kadınların iş gücünde aktif bir şekilde rol oynamaları ve işsiz kadınların mesleki deneyim edinmeleri amaçlanıyor. İŞKUR tarafından verilecek mesleki eğitim kursları ya da işbaşı eğitim programlarına katılım gösteren annelere İŞKUR tarafından kursiyer ücreti ödenecek.

Anne projesi başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR’a kayıt yaptırılması ve işsiz olunması,

Herhangi bir kurumdan emekli olunmaması,

İşbaşı Eğitim Programına başvuru yapılmış olması,

Başvuru tarihinden önce 3 ay boyunca herhangi bir yerde çalışmıyor olmak,

İşverenin 1. Ya da 2.derece yakını olunmaması,

İş ve meslek danışmanlıklarından daha önce yararlanılmamış olunması,

Başvuru tarihinden önceki son bir ay içerisinde emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olması gerekmektedir.

Anne projesine nasıl başvurulur?

İŞKUR tarafından kadın istihdamını artırmak amacıyla düzenlenen Anne Projesi ile çalışmayan annelere iş imkanı sunuluyor. Bu projeden yararlanabilmek için İŞKUR’un mesleki eğitim kursları ya da işbaşı eğitim programlarından birine kayıt yaptırılması gerekmektedir. programlara katılarak destek alabilmek için çocuğa ait kimlik belgesinin aslı ya da gündüz bakım evinin faturası talep edilmektedir. Bakım desteği için kreşten alınan SGK Sicil Numarası evrakı ile birlikte İŞKUR’a başvuru yapılmalıdır.

İŞKUR’un yeni projesine sadece 0-15 yaş aralığında çocuğu olan anneler başvuru yapabilecektir. Bunun yanında 0-15 yaş aralığında evlat edinmiş annelerin istenen şartları sağlaması halinde bu yardımdan faydalanabilecektir. Çalışmayan annelerin İŞKUR’un düzenlediği mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde aylık 1870 TL destek verilecektir.

Mesleki eğitim kursuna katılan annelerin kurslara en az 3 ay katılım sağlamaları gerekmektedir. günde en az 5, en fazla 8 saat olarak haftada toplam 40 saat katılım göstermesi halinde işbaşı eğitim programından 3 ayda toplam 8 bin 610 TL ödenek alabilecek.



Son Güncelleme: 23.02.2021 17:34
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IşkurAnne ProjesiIstihdamMesleki Eğitim KurslarıIşbaşı Eğitim Programı
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