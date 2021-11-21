Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı ne iş yapar? Ne kadar maaş alır? 2021 maaşları ve iş ilanları

Isıtma Tesisat Bakım ve Onarım Servis Elemanı görev tanımı nedir? Bu iş ile ilgilenen kişiler nerelerde çalışmaktadır? 2021 yılında Isıtma Tesisat Bakım ve Onarım Servis Elemanı ne kadar maaş almaktadır. Bu yazımızda söz konusu iş ile alakalı tüm detayları paylaştık. İşte konuya ilişkin detaylar…

Isıtma Tesisat Bakım ve Onarım Servis Elemanı görev tanımı nedir?

Isıtma Tesisat Bakım ve Onarım işinde çalışan kişiler, binalarda, ısıtma tesisatı ve ekipmanları ile ısıtma sistemi cihazlarının bakım onarımını talimatlar kapsamında yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini sürdüren gerekli niteliklere sahip kişilerdir.

Isıtma Tesisat Bakım ve Onarım Servis Elemanı maaşı ne kadardır?

Bu iş ile ilgilenen kişiler aylık ortalama 3 bin 170 TL maaş almaktadır. Isıtma Tesisat Bakım ve Onarım Servis Elemanı minimum 2 bin 826 TL maaş alırken maksimum 4 bin 180 TL maaş almaktadır. Siz de bu iş ile ilgileniyorsanız İŞKUR aracılığı ile ilgili ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

Isıtma Tesisat Bakım ve Onarım Servis Elemanı olmak için hangi bölüm okunmalıdır?

Bahsi geçen işi yapmak isteyenler en az ilköğretim mezunu olmalıdır.

Isıtma Tesisat Bakım ve Onarım Servis Elemanı hangi görevleri yapar?

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

Çevre güvenliği önlemleri almak,

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

İş organizasyonu yapmak,

Isıtma ekipmanlarının bakım onarımı yapmak,

Tesisat filtresinin bakım ve temizliğini yapmak,

Devridaim (sirkülasyon) pompasının değişimini yapmak,

Genleşme deposu basıncını ayarlamak,

Boyler tankının bakımını yapmak,

Manometre ve termometre değişimini yapmak,

Sistem pompasının bakımını yapmak,

Isıtma tesisatı bakım onarımı yapmak,

Isıtma tesisatı su kaçak testi yapmak,

Sitemdeki su basıncını ayarlamak,

Radyatör bakımını yapmak,

Yerden ısıtma sistemi kontrolü yapmak,

Güneş enerjisi sisteminin bakım onarımını yapmak,

Servis formunu hazırlamak,

Elektrikli ısıtma sistemi cihazlarının bakım onarımını yapmak,

Ani su ısıtıcısının bakım onarımını yapmak

Termosifonun bakım onarımını yapmak

Gaz yakıcı ısıtma sistemi cihazlarının bakım onarımını yapmak,

Şofben bakım onarımını yapmak,

Kombi bakım onarımı yapmak,

Doğalgaz soba bakımı yapmak,

Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Isıtma Tesisat Bakım ve Onarım Servis Elemanı meslek ana grubu nedir?

Meslek Alt Ana Grubu nedir?

Bahsi geçen bu mesleğin meslek ana grubu sanatkarlarla ilgili işlerde çalışanlardır.

Bahsi geçen mesleğin meslek alt ana grubu ise elektrik ve elektronik işlerde çalışanlardır.

Meslek Grubu nedir?

Isıtma Tesisat Bakım ve Onarım Servis Elemanı meslek grubu elektrikli ekipman kurulumcuları ve tamircileridir.

Meslek Birim grubu nedir?

Bahsi geçen mesleğin meslek birim grubu ise havalandırma/klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanlardır.

Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) Meslek Kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı mesleğinin meslek kodu 7127.18 olarak belirlenmiştir.