İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları

İş Bankası KOSGEB iş birliği ile vatandaşlara düşük faizli kredi şansı veriyor. Bildiğiniz üzere KOSGEB kadın girişimciler, faizsiz kredi ve Kobi destekleri olmak üzere birçok kredi kampanyası düzenledi. Vatandaşlar İŞ Bankası KOSGEB kredi desteklerini araştırıyor.

İş Bankası KOSGEB kredi destekleri

KOSGEB 15 bin Kobi ve esnafa destek vereceğini açıklamıştı. KOSGEB resmi sitesinden yapılan açıklama sonrası vatandaşlar kredi şartlarını araştırmaya başladı. KOSGEB esnaf ve Kobilere 50 bin TL faizsiz kredi verirken, girişimcilere de 50 bin TL kredi desteği veriyor. Söz konusu kredi destekleri İş Bankası başta olmak üzere anlaşmalı bankalardan alınmaktadır.

İş Bankası’ndan KOSGEB kredisi alacak kişiler işletme kredilerinde 12 ila 18 ay arasında vade yapabilirken, Makine ve Teçhizat kredilerinde bu süre 36 aya kadar uzatılabiliyor.

İş Bankası KOSGEB kredisi nasıl alınır?

İş Bankası işletme desteği

KOSGEB veri tabanına kayıtlı kişiler İş Bankası’na kredi başvurusunda bulunabiliyor. Bunların yanı sıra söz konusu kredilerden KOSGEB tarafından yasaklı olmayan kurumların hepsi faydalanabiliyor. İş Bankası bu kurumlara 50 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyor.

İŞ Bankası KOSGEB kredi desteği kapsamında 50 bin liraya kadar faizsiz krediyi 12 ay ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay vadeli olarak alabilirsiniz. Taksitler 3’er ay bölünerek toplamda 8 taksitle ödenmektedir.

İş Bankası faizsiz 50 bin lira kredi başvuru işlemleri nasıl yapılır?

İŞ Bankası faizsiz 50 bin lira kredi kampanyasına banka şubeleri, intenet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapacak kişilerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.

İş Bankası’na başvuru yapmadan önce vatandaşların sifirfaiz.kosgeb.gov.tr adresi üzerinden kredi başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Başvuru formunun ön onay almasının ardından kredi çekmek için bankaya gidilmektedir.

50 bin lira faizsiz kredi veren diğer bankalar

KOSGEB’in 50 bin lira faizsiz kredi desteği kapsamında finansman desteği veren 9 banka bulunmaktadır. Bu bankalardan biri İş Bankası olurken diğer 8 banka şu şekildedir;