İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

İş sağlığı ve güvenliği devlet destekleri nasıl hesaplanır? 2021 İSG devlet desteği şartları

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan İş sağlığı ve güvenliği devlet destekleri nasıl hesaplanır? İSG devlet desteği şartları haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 08.01.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

08 Ocak 2021 Cuma 13:37
İş sağlığı ve güvenliği devlet destekleri nasıl hesaplanır? 2021 İSG devlet desteği şartları
Takip Et:

İş sağlığı ve güvenliği devlet destekleri ilk etapta 3 Mayısıs 2014 tarihinde başladı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre tehlikeli sınıftaki işverenlere kanunen çalıştırmak zorunda kaldıkları iş sağlığı ve güvenliği elemanlarına ödenen tutara SGK tarafından destekleme düzenlemesi getirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri desteklenmesi yönetmeliği

İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesine dair karar 24 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İş güvenliği devlet desteklerinden yararlanma şartları nelerdir?

Tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıfta bulunup 10’dan az personeli olan işverenler iş güvenliği uzmanlarıyla iş sağlığı elemanı için yaptıkları ödemeyi SGK’dan destek olarak alabilmektedir. Devlet desteklerinden faydalanabilmek için aranan şart tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer almanız olmaktadır.

İSG teşvik başvuruları nasıl yapılır?

SGK İSG başvurusunda bulunan kişilerin destek ödemelerini alabilmek için üçer aylık periyotlarda başvuru yapmak gerekmektedir.

Ocak, Şubat ve Mart aylarında destekleme ödemelerinde başvurular Nisan sonuna kadar yapılıyor. Ödemelerin de Mayısıs sonuna kadar yapılması gerekir.

Nisan, Mayısıs ve Haziran destek ödemesi Temmuz sonunda yapılıyor. Ödemelerse Ağustos sonuna kadar yapılacaktır.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki destek ödemeleri Ekim sonuna kadar yapılıyor.

Ekim, Kasım ve Aralık aylarını takip eden Ocak ayı sonuna kadar başvurular yapılacaktır.

İş Güvenliği ücreti devlet desteklerinde gereken evraklar nelerdir?

Başvurularda talep edilen iş güvenliği evrakları şu şekildedir;

SGK İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinde destekleme formu,

Başvuru dilekçesi,

İSG yansıtma faturaları,

Fatura başlığında SGK Bakanlığı yazmanız gerekir,

26 haneli SGK işyeri sicil numarası ve işyerinin tehlike durumunu belirten açıklama yazmalısınız.

İş sağlığı ve güvenliği devlet destekleri nasıl hesaplanır?

Gündelik destek ödemeleri standart olmaktadır ve brüt asgari ücret üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Tehlikeli işyerlerindeyse 1 günlük iş sağlığı ve güvenliği destek ödemeleri çalışan başına brüt asgari ücretin yüzde 1.4’üyken tehlikeli sınıflardaki işletmeler için yüzde 1.6’dır.



Son Güncelleme: 08.01.2021 13:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İş Sağlılığı Ve GüvenliğiİSG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı

Popüler Haberler

İş sağlığı ve güvenliği devlet destekleri nasıl hesaplanır? 2021 İSG devlet desteği şartları
2021 Sıfır araçlarda ÖTV indirimi uygulanacak mı?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
Bugün kimin maçı var? TV 8 Ocak 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Gecikme faizi ve Akdi faiz nedir?
120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 8 Ocak 2021
Subay-Yedek Subay nasıl olunur? 2021 Subaylık başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Ocak 2021 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar
2021 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2021 Cuma Ocak
Asgari Ücret Ne Kadar? AGİ Asgari Ücretin İçinde mi?
Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Hamilton kimdir? Kariyeri ve istatistikleri
Yasak Elma Halit ölecek mi, diziden ayrılacak mı?
Vergi affı yasası ve borç yapılandırmasının vade sayısı belli oldu!
Türk Telekom sosyal medya bedava internet kampanyası katılım şartları ve detayları
Şartlı sağlık yardımı nedir? Şartlı sağlık yardımı ne kadar? Şartlı sağlık yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Rüyada ceviz toplamak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada ceviz toplamak görmek rüyasının tabiri
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Kaymakamlık sosyal yardımlara başvurmak için gerekli olan belgeler ve şartlar nelerdir?
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.