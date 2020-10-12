İş kurmak isteyenlere Aile, Çalışma ve Sosyal Bakanlığı tarafından 15.000 TL destek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş kurmak isteyen vatandaşlara 15.000 TL yardım sağlamaya devam ediyor. Başvuru sürecinde gerekli şartları sağlayan vatandaşlara bu ödemelerin gönderilmesi için yazılı olarak başvuru yapılması gerekmektedir. Sosyal Destek Vakfı tarafından sağlanan yardım programı kapsamında bu yapılsa da 15.000 TL'ye kadar destek vermeye devam edecek. Vatandaşlar, 12 ay boyunca geri ödemesiz 15.000 TL'ye kadar isteğe bağlı kredi almaya devam edecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 48 ay vade ve ödeme imkânı sağlamaya devam edecek.

Corona virüs sürecinin neden olduğu finansal zorluklarla ilgili en çok araştırılan konulardan biri de iş arama bölümüdür. Süreç içerisinde işsizlerden yeni bir iş bulmak veya kendi işini kurmak isteyenlere kadar çok yardım etmeye devam ediyorlar.

Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından bilinmeyen bir destek daha...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her il ve bölgedeki sosyal yardım vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli desteği sağlamaya devam ediyor. Sadece muhtaç vatandaşlara yardım sağlamaya devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda birçok alanda devlet vatandaşlarına yardım sağlıyor. Bu destek paketlerinden en önemlisi, iş kurma yardım paketlerinin ilgi çekmeye devam etmesidir.

İş kurma destek paketleri için başvurular nasıl yapılacak?

İş kurma destek paketlerine kimler başvuru yapabileceklerdir?

Sosyal destek vakfının sağladığı yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle gerekli ve gerekli belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Sonrasında başvuracak vatandaşların ikamet ettikleri bölgedeki sosyal destek vakfına giderek başvurmaları gerekmektedir. Gerekli incelemelerden sonra yeterli sayıda vatandaşın bu durumla başa çıkması için yeterli görülmesi halinde, ödeme uygunluk koşulları ve kapsamından başlamalıdır.

Bir iş destek paketinden yararlanmak isteyenlerin belirli koşulları karşılaması gerekir. Bunlar olmazsa olmaz şartlardır;