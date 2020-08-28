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İş Bankasının sunmuş olduğu İhtiyaç kredisi ne kadar?

İş bankasının hazırlamış olduğu ihtiyaç kredisi ne kadar? Faiz oranları ve kaç ay vadeyle verdiği vatandaşlar tarafından merak edilmekte.

28 Ağustos 2020 Cuma 13:50
İş Bankasının sunmuş olduğu İhtiyaç kredisi ne kadar?
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İş Bankasının Sunmuş Olduğu İhtiyaç Kredisi

İş Bankasının sunmuş olduğu gereksinim kredisi kampanyasıyla birlikte %2,45 faiz oran ile kredi verilmekte. Krediyi alan kişiler 1 ay ile 36 ay arasında istediği süre aralığında taksitlendirebiliyor. Yine krediyi alırken alt sınır olarak 3.000 TL, üst sınırsa 49.999 TL tutarında belirleniyor. İş Bankası Kış kredisi adıyla hazırladığı gereksinim kredisini kefil ve güvencenin lazım olup olmadığını ise şubeye gittiğinizde durumunuzu araştırıp belirliyorlar. Sizin kredi notunuzun yüksek ve gelir durumunuzun almak istediğiniz kredi tutarını rahat bir şekilde karşılıyor ise sizden güvence ve kefil istenmiyor.

İş Bankası gereksinim kredisini verirken sadece bir kereliğine %0.05 oranın da tahsis tutarı kesmektedir. Kesilen tahsis tutarın dışında sizden herhangi bir ücret istenmemekte ve ödeyecek olduğunuz tutar daha fazla artmamaktadır.

İş Bankası Kış Kredisi kullanırken yaşam sigortasını başlatmak mecbur olmamaktadır. Kendiniz özel istek ile yaşam sigortası yaptıracak olursanız bu işlem için ek ücret ödemek zorundasınız. Yaşınız çokça ilerlemiş değilse yaptırmanızı önermiyoruz.


İş Bankası Kış Kredi Kampanyası 4 Mart 2020 tarihinden itibaren sona erecek, bu tarih boyunca başvuru yapan kişilerin kredi onayları değerlendirilmeye alınacaktır. 4 Mart günü sonrası İş Bankası Kış Kredisi için kesinlikle başvuru kabul edilmeyecek. Sonrasında ise daha fazla faiz oranları ile kredi verilmeye devam edilecek.

İş Bankası Kış Kredisi Kampanyası Faiz Oranları

İş Bankasının başlattığı Kış Kredisi Kampanyası bünyesinde verilen faiz oranı, yukarıda belirttiğimiz gibi %2,45 diye vatandaşa verilmekte. Mevcut bankaların içerisinde faiz oranı en düşük kredi olması halk tarafından ilgiyle karşılanmaktadır.

İş Bankası Kış Kredisi Kampanyası Taksit Hesaplama

İş Bankası kış kredisi kampanyasını alan kişiler için önek olacak bir hesap tablosu yaptık. Yapmış olduğumuz hesaplama doğrultusunda 10.000 TL’lik 36 ay vadeli gereksinim kredisi alanlar aylık olarak yapacağı ödeme 453,95 TL olacaktır. Toplamda geri ödemesi ise 6.395 TL faiz oranı eklenmiş hali ise 16.395 TL olmaktadır.

 

 



Son Güncelleme: 28.08.2020 13:50
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Anahtar Kelimeler:
Iş BankasıIhtiyaç Kredisi
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